Кметът на Пещера с поздрав по повод Международния ден на хората с увреждания

Скъпи приятели,

Днес, 3 декември, отбелязваме Международния ден на хората с увреждания- дата, посветена на човешкото достойнство, на равните права и на приобщаването. Това е ден, който ни напомня, че всяко човешко същество има право на пълноценен, достоен и смислен живот.

Отговорно мога да заявя, че осигуряването на по-добри условия и пълноценна реализация на хората с увреждания в нашата община е основен приоритет на общинското ръководство. Ясно осъзнавам, че достъпността и равнопоставеността са неизменни човешки права, а не жест на добра воля или проява на съчувствие.

Искам да знаете, че Общинското ръководство и занапред ще бъде активно и последователно в търсенето на нови, по- добри решения за хората със специфични потребности. Ще продължим да работим с отдаденост, за да изграждаме среда, в която всеки човек да има своето заслужено място.

Пожелавам на всички вас уважение, спокойствие, мир и сбъдване на мечтите! Нека имате кураж и сили да посрещате и преодолявате предизвикателствата по пътя си. Възхищавам се на вашата решимост да живеете достойно, да отстоявате правото си на свободен избор и да участвате равноправно в обществения живот на нашата община и нашия град.

