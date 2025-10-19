неделя, октомври 19, 2025
Кметът на Пещера с поздрав към лекарите и медицинските специалисти

Редактор

Уважаеми лекари и медицински специалисти от МБАЛ „Проф. Д. Ранев“ и Центъра за спешна медицинска помощ,

На 19 октомври, в деня на Св. Иван Рилски Чудотворец- небесен покровител на българските медици, приемете моите най-сърдечни поздравления и благодарности!

От свое име и от името на колегите ми от Общинска администрация изказвам дълбокото си уважение и признателност към всеотдайния труд, високия професионализъм и човечността, с които ежедневно се грижите за здравето и живота на нашите съграждани.

Вашата роля е безценна, а доверието на обществото- заслужено. Особено в трудните моменти вие сте тези, които показват истински героизъм, състрадание и сила.

На този празничен ден ви пожелавам преди всичко здраве, щастие, лични и професионални успехи!

Нека Св. Иван Рилски ви закриля и вдъхновява, а признанието на обществото ви съпътства всеки ден!

