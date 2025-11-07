петък, ноември 7, 2025
Кметът на Пещера посрещна министър Пешев

Редактор

Кметът на община Пещера Йордан Младенов посрещна Иван Пешев – министър на младежта и спорта.

Двамата ще направят първа копка на обект: „Изграждане и оборудване на футболно игрище и спортни площадки за баскетбол, волейбол, тенис на корт и фитнес на открито в с. Радилово. Министерството на спорта ще предостави на Община Пещера финансиране в размер на 1 380 388 лева. Община Пещера ще обогати спортната инфраструктура на региона, като създаде съвременна и достъпна среда за спорт и активен начин на живот.

Свлачището на язовирната стена в Николово не се увеличава, комисия от инженери ще даде становище за укрепването й

Редактор

В  РУСЕ  „ЗЛАТАНАТА МИНА”   ЩЕ  ВЗРИВИ  ОТ  СМЯХ  ЗАЛАТА НА ВОЕНЕН КЛУБ

Редактор

Еразъм+ вдъхновява бъдещето – 14 години международен опит на СПГ „Алеко Константинов“

Редактор

