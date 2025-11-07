Кметът на Пещера посрещна министър Пешев

Кметът на община Пещера Йордан Младенов посрещна Иван Пешев – министър на младежта и спорта.

Двамата ще направят първа копка на обект: „Изграждане и оборудване на футболно игрище и спортни площадки за баскетбол, волейбол, тенис на корт и фитнес на открито в с. Радилово. Министерството на спорта ще предостави на Община Пещера финансиране в размер на 1 380 388 лева. Община Пещера ще обогати спортната инфраструктура на региона, като създаде съвременна и достъпна среда за спорт и активен начин на живот.

