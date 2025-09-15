Кметът на Пещера откри учебната година в Начално училище „Михаил Каролиди“

С топли думи, усмивки и вълнение започна новата учебна година в Начално училище „Михаил Каролиди“. Тържествената церемония по откриването бе уважена от кмета на Общината Йордан Младенов, който поздрави преподаватели, ученици и родители с настъпването на 15 септември – празник, белязан от вяра, надежда и обич към знанието.

„Поклон за всеотдайния ви труд и обич, с които съхранявате образованието и науката в община Пещера, за търпението и желанието, с които преподавате най-важните уроци на нашите деца“, каза в словото си кметът Младенов. Той насърчи първокласниците да „бъдат смели и любознателни в първите си стъпки в света на знанието“, като им пожела да останат усмихнати, упорити и уверени в своите възможности.

Поздрав към ученици и преподаватели отправи Васил Филев- председател на Общински съвет- Пещера. Той пожела „децата да бъдат много здрави, успешни и да проявяват ентусиазъм и творческа енергия, за да се реализират успешно в живота.“

През тази учебна година училищният праг за първи път прекрачиха два класа първокласници и една подготвителна група, за които ще се грижат четирима квалифицирани педагогически специалисти.

Директорът на училището Нина Якофова изказа специална благодарност на Кмета и неговия екип за подкрепата, грижата и ползотворното сътрудничество, които допринасят за развитието на учебния процес и цялостното образователно дело в града.

„Благодаря на общинското ръководство за подкрепата и на Българската православна църква за благословията, с която започваме тази учебна година. На колегите си пожелавам здраве, сили и търпение. На родителите, нашите пълноценни партньори – доверие и подкрепа. На нашите ученици – любопитство, старание и много нови знания и умения. Нека тя бъде мирна, успешна и изпълнена с добри дела!“, каза Якофова в словото си.

Тържеството бе изпълнено с емоции. Учениците от горните класове представиха празнична програма, пуснаха балони и гълъби в небето над Пещера като символ на мечтите и новото начало. По традиция, по-големите ученици връчиха на първокласниците символичния ключ на знанието с пожелание да бъдат добри, прилежни и целеустремени.

Не бе пропусната и традиционната българска обредност. Директорката поля с менче вода за здраве и успех, а малките ученици бяха посрещнати с топла пита и мед, под звуците на първия училищен звънец.

С много усмивки, емоции и благопожелания започна учебната година в НУ „Михаил Каролиди“. Истинско тържество на знанието, традицията и новото начало.

