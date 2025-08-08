Кметът на Пещера даде старт на строителството по проект “Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда на ул. Симон Налбант”

Стартира изпълнение на строителството по проект „Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда на ул. „Симон Налбант“ № 60, вх. А и вх. Б.“ Това стана възможно след като кметът на Община Пещера Йордан Младенов подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на регионалното развитие и благоустройството на 06.12.2024 г.

Проектът се финансира от Механизма за възстановяване и устойчивост, инвестиция „Подкрепа за обновяване на сградния фонд“, в изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. Общата стойност на допустимите разходи е 910 864,67 лв., от които : финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост в размер на 761 542,60 лв. Националното съфинансиране е на стойност 149 322,07 лв.

Изпълнението на строителството по проекта, включва строително-монтажни работи и енергийно спестяващи мерки, като топлоизолиране на външните стени, покрива и пода и подмяна на дограмата в жилищата. Ще бъде извършен монтаж на енергоспестяващи осветителни тела със сензори за движение в общите части на сградата, предвидени са мерки за осигуряване на пожарна безопасност.

Това ще доведе до намаление на енергийното потребление и редуциране на емисиите на парникови газове. Очакванията на специалистите са, че спестяването на първична енергия ще бъде 67,61% , а класът на енергопотребление ще бъде със степен „А“. Ще бъдат обновени 24 апартамента, като ще бъде осигурена и архитектурно достъпна среда.

„Този проект е дългоочакван от жителите. След края на ремонтните дейности, кв. „Изгрев“ ще изглежда още по-приветлив и удобен за живот. Асфалтирането на пътни отсечки, изграждането на детски площадки и облагородяване на пространството, са част от цялостната визия на Общинското ръководство за придобиване на европейски облик на този квартал.“, това каза кметът на Общината Йордан Младенов по време на церемонията.

На символичния старт на СМР присъстваха Галя Стоянова- секретар на Общината, представители на фирмите изпълнител и надзор на обекта, както и жители от блока.

