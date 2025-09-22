понеделник, септември 22, 2025
Кметът на Пещера: Честит празник, българи!

Скъпи приятели,

22 септември 1908 г. е денят, в който българският народ гордо заявява своето право на свобода и самостоятелност. България заема достойно място на международната карта. Десетилетия са изпълнени с трудности и болка, но и с вяра, смелост и достойнство.

Днес сме длъжни да си припомним събитията от този паметен и исторически ден. Да сведем глави пред делото на истинските пламенни родолюбци, дали ни Свобода и Независимост, които показаха, че България може да бъде единна.

Нека с вяра и любов да предадем на бъдещото поколение техния борбен патриотизъм. Нека продължим да се грижим за бъдещето на една горда и обединена България! Да повторим казаното в Прокламацията за обявяването на независимостта: „Да живее свободна и независима България! Да живее българският народ”!

Честит празник, българи!

