Кметът на откриването на учебната година: Силата на Университета е силата на Шумен

Днес влизате в този храм на история и дух.

Заедно сте символ на приемствеността от първата крачка до зрелостта. Всеки, който излиза от Шуменския университет, носи повече от диплома – носи духа на този град и знанието като мисия. Вие ще бъдете посланици на Шумен, където и да ви отведе животът. Община Шумен винаги ще бъде до Университета, защото силата му е сила на града, а авторитетът на Университета – чест за всички ни.

С тези думи кметът на община Шумен проф. Христо Христов се обърна към ректора, преподавателите и студентите по повод откриването на учебната година в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Висшето учебно заведение посреща днес около 2000 бакалаври и магистри по различните специалности.

Кметът благодари на ръководството на ШУ „Епископ Константин Преславски“ и университетските преподаватели, че пазят храма на знанието и развиват науката и академичните ценности.

Бъдете смели и любопитни, гледайте отвъд хоризонта, призова той студентите.

Ректорът проф. Наталия Витанова подчерта, че най-ценното остават знанията, приятелствата и споделените изпитания. Днес искам да отдам заслуженото и на вашите преподаватели – вдъхновяващите личности, които превръщат процеса на обучение в пътешествие; които не са просто източници на информация, а хора, които умеят да създават предизвикателства и среда за младите хора да се развиват. Нека новата академична година бъде време на вдъхновениe, дръзновение и успехи и да е година, в която ще търсим не само отговори, но и правилните въпроси; нека бъде години, в която ще откриваме нови хоризонти в науката, в общуването, в самите себе си, пожела още тя на академичната общност.

Приветствие към студентите отправи студентката Ивет Раданова, а наградата на ректора за научни постижения и издигане престижа на университета бе връчена на докторанта Лидия Димитрова от Факултета по природни науки, докторска програма „Екология и опазване на околната среда“.

На церемонията присъстваха още заместник-кметовете по образование и култура Даниела Савчева и по икономическо развитие Николай Колев.

