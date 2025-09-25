Кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров за поредна година е сред номинираните за „Кмет на годината“ 2025

От днес до 5 октомври 2025 г. всеки гражданин на Република България може да подаде своя вот онлайн на платформата Kmetnagodinata.bg

За тринадесета поредна година престижният конкурс „Кмет на годината“, организиран от националния информационен сайт Kmeta.bg, дава възможност на гражданите да гласуват за най-успешните местни управници в България. Вотът за изданието през 2025 г. започна в 0:00 ч. на 25 септември и ще продължи до 23:59 ч. на 5 октомври на платформата Kmetnagodinata.bg.

Кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров, отличаван през годините с награди в различни категории, е сред номинираните и в тазгодишното издание на конкурса „Кмет на годината“ 2025.

Класацията цели да поощри добрите управленски практики в общините. Гласуването е значим начин на изразяване на подкрепа към кмета на Община Стара Загора и екипа му.

Категориите в конкурса „Кмет на годината“ 2025 са: „Кмет на годината“, „Кмет на гражданите“, „Градска среда“, „Смарт сити“, „Туризъм и култура“, „Спорт и младежки политики“, „Инвестиции и растеж“.

Във всички 7 категории на конкурса се гласува през цялото време от 25 септември до 5 октомври 2025 г. включително.

Регистрацията за гласуването става през профил в социалната мрежа Facebook, профил в Google или с друг имейл, като в последния случай вотът трябва да бъде потвърден през посочения имейл.

Победителите във всяка категория ще са трима – за малка, средна и голяма община, според населението в нея.

Победителите ще бъдат обявени на официалната церемония „Кмет на годината“ 2025 г., която ще се състои на 7 октомври 2025 г. в София и ще бъде излъчена по БНТ1.

