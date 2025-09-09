вторник, септември 9, 2025
Последни:
Региона

Кметът на община Мездра отправи поздравителен адрес до г-жа Вера Михайлова по повод нейната 80-годишнина

Редактор

Кметът на община Мездра Иван Аспарухов отправи Поздравителен адрес по поводнейната 80-годишнина до г-жа Вера Михайлова – дългогодишен учител и директор на ОУ „Христо Ботев“ през периода 1988-1998 г., председател на Общински съвет – Мездра през мандат 1991-1995 г., почетен гражданин на община Мездра за заслуги в образованието (2007 г.).

***

ДО 

Г-ЖА ВЕРА МИХАЙЛОВА, 

ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН 

НА ОБЩИНА МЕЗДРА

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н А Д Р Е С

УВАЖАЕМА Г-ЖО МИХАЙЛОВА

Приемете най-сърдечни поздрави от името на жителите на община Мездра и лично от мое име по случай Вашата 80-годишнина

Позволете ми в този празничен за Вас ден да Ви благодаря за всичко, което сте направили през годините за развитието на образователната система и на местното самоуправление в нашата община.

Благодарение на Вашата любов към децатавсеотдайност и отговорно отношениекъм работата като учител и директор десетки поколения млади хора направиха своите първи стъпки в необятния свят на знанието. Нещо повече: станаха добри хора, успешни личности и достойни граждани на Република България. 

За всички нас Вашият принос катообщински съветник и председател на Общински съвет – Мездра през мандат 1991-1995 г. е безценен.

Вашият забележителен житейски и професионален път, както и Вашата обществена ангажираност, заслужено Ви отреждат почетно място в историята на гр. Мездра и общината.

Бъдете здрава, все така с бодър дух и винаги обградена от обичта и уважението наВашите близки хора!

ЧЕСТИТ 80-ти РОЖДЕН ДЕН! 

С уважение: 

ИВАН АСПАРУХОВ, 

Кмет на община Мездра

9 септември 2025 г., гр. Мездра                                  

Интересно от мрежата

Вижте още

Кметът на община Шумен ще има приемен ден на 28 юли

Редактор

Казанлък празнува 140 години от Съединението на България

Редактор

Кметът на Търговище подписа споразумение за сътрудничество по програма Интеррег

Редактор

Pin It on Pinterest