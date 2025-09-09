Кметът на община Мездра отправи поздравителен адрес до г-жа Вера Михайлова по повод нейната 80-годишнина

Кметът на община Мездра Иван Аспарухов отправи Поздравителен адрес по поводнейната 80-годишнина до г-жа Вера Михайлова – дългогодишен учител и директор на ОУ „Христо Ботев“ през периода 1988-1998 г., председател на Общински съвет – Мездра през мандат 1991-1995 г., почетен гражданин на община Мездра за заслуги в образованието (2007 г.).

***

ДО

Г-ЖА ВЕРА МИХАЙЛОВА,

ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН

НА ОБЩИНА МЕЗДРА

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н А Д Р Е С

УВАЖАЕМА Г-ЖО МИХАЙЛОВА,

Приемете най-сърдечни поздрави от името на жителите на община Мездра и лично от мое име по случай Вашата 80-годишнина!

Позволете ми в този празничен за Вас ден да Ви благодаря за всичко, което сте направили през годините за развитието на образователната система и на местното самоуправление в нашата община.

Благодарение на Вашата любов към децата, всеотдайност и отговорно отношениекъм работата като учител и директор десетки поколения млади хора направиха своите първи стъпки в необятния свят на знанието. Нещо повече: станаха добри хора, успешни личности и достойни граждани на Република България.

За всички нас Вашият принос катообщински съветник и председател на Общински съвет – Мездра през мандат 1991-1995 г. е безценен.

Вашият забележителен житейски и професионален път, както и Вашата обществена ангажираност, заслужено Ви отреждат почетно място в историята на гр. Мездра и общината.

Бъдете здрава, все така с бодър дух и винаги обградена от обичта и уважението наВашите близки хора!

ЧЕСТИТ 80-ти РОЖДЕН ДЕН!

С уважение:

ИВАН АСПАРУХОВ,

Кмет на община Мездра

9 септември 2025 г., гр. Мездра ​

Facebook

Twitter



Shares