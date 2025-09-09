Кметът на община Мездра отправи поздравителен адрес до г-жа Вера Михайлова по повод нейната 80-годишнина
Кметът на община Мездра Иван Аспарухов отправи Поздравителен адрес по поводнейната 80-годишнина до г-жа Вера Михайлова – дългогодишен учител и директор на ОУ „Христо Ботев“ през периода 1988-1998 г., председател на Общински съвет – Мездра през мандат 1991-1995 г., почетен гражданин на община Мездра за заслуги в образованието (2007 г.).
***
ДО
Г-ЖА ВЕРА МИХАЙЛОВА,
ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН
НА ОБЩИНА МЕЗДРА
П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н А Д Р Е С
УВАЖАЕМА Г-ЖО МИХАЙЛОВА,
Приемете най-сърдечни поздрави от името на жителите на община Мездра и лично от мое име по случай Вашата 80-годишнина!
Позволете ми в този празничен за Вас ден да Ви благодаря за всичко, което сте направили през годините за развитието на образователната система и на местното самоуправление в нашата община.
Благодарение на Вашата любов към децата, всеотдайност и отговорно отношениекъм работата като учител и директор десетки поколения млади хора направиха своите първи стъпки в необятния свят на знанието. Нещо повече: станаха добри хора, успешни личности и достойни граждани на Република България.
За всички нас Вашият принос катообщински съветник и председател на Общински съвет – Мездра през мандат 1991-1995 г. е безценен.
Вашият забележителен житейски и професионален път, както и Вашата обществена ангажираност, заслужено Ви отреждат почетно място в историята на гр. Мездра и общината.
Бъдете здрава, все така с бодър дух и винаги обградена от обичта и уважението наВашите близки хора!
ЧЕСТИТ 80-ти РОЖДЕН ДЕН!
С уважение:
ИВАН АСПАРУХОВ,
Кмет на община Мездра
9 септември 2025 г., гр. Мездра