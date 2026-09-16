Кметът на община Мездра насрочи консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии за президентските избори на 25 октомври

Кметът на община Мездра Иван Аспарухов отправи покана до местните ръководства на парламентарно представените политически партии и коалиции от партии в 52-рото Народно събрание: КП „Прогресивна България“, КП „ГЕРБ-СДС“, КП „Продължаваме Промяната -Демократична България“, ПП „Движение за права и свободи“ и ПП „Възраждане“, както и до представителите на партии и коалиции, които не са парламентарно представени, за участие в консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии (СИК) в община Мездра за изборите за президент и вицепрезидент на Република България на 25 октомври 2026 г.

Консултациите се свикват на основание Решение на Народното събрание от 31 юли 2026 г. (обн. ДВ, бр. 70 от 04.08.2026 г.) за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България на 25 октомври 2026 г., чл. 91 и сл. от Изборния кодекс и във връзка с организационно-техническа подготовка за произвеждане на изборите.

Консултациите са публични и ще се проведат на 18 септември 2026 г. (петък) от 10:00 часа в кабинета на Кмета на община Мездра в сградата на Общинска администрация – Мездра (ул. „Христо Ботев“ №27, ет. 2, стая 204).

Съгласно Решение №178-ПВР/ 10.09.2026 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК), за участие в консултациите представителите на политическите партии и коалиции следва да представят:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

• наименованието на партията или коалицията;

• имената и ЕГН на предложените лица;

• длъжността в комисията, за която се предлагат;

• образование, специалност;

• телефон за връзка с лицето, предложено за член на СИК.

б) копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 31 юли 2026 г. или копие от решението за образуване на коалицията за участието й в изборите за 52-ро Народно събрание. С тези документи се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията.

в) пълномощно, подписано от представляващите партията/ коалицията или заверено копие от такова пълномощно – когато в консултациите участват упълномощени лица.

👉 г) списък на резервните членове, които да заместят лицата, предложени от партиите и коалициите за съставите на СИК, като заместването се извършва само в случаите, изброени в т. 32 от Решение №178-ПВР/ 10.09.2026 г. на ЦИК. Списъкът на резервните членове трябва да съдържа данните за лицата като тези, посочени в буква „а“.

С пълния текст на поканата за провеждане на консултациите за сформиране съставите на СИК можете да се запознаете на официалния уебсайт на Община Мездра: https://www.mezdra.bg/, в секцията „Президентски избори (ПВР) -25.10.2026 г.“