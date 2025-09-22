Кметът на община Марица: Честит празник!

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА МАРИЦА,

На 22 септември честваме една от паметните дати в историята на България – Деня на Независимостта. Този ден символизира нашата силна воля, обединение и непреклонен дух, които са ключови за утвърждаването на родината като свободна и независима държава.

През годините сме доказали, че можем да постигаме много, когато сме обединени около обща кауза и вяра в бъдещето. В този ден нека си припомним смелостта и решителността на нашите предци, които са се борили за свободата и достойнството на нацията ни. Те ни завещаха не само независима държава, но и отговорността да я пазим и развиваме с грижа и любов.

Особено вълнуващ момент за нас е, че в навечерието на този празник открихме паметник на капитан Петко войвода във Войводиново. Легендарният герой символизира стремежа на народа ни за свобода и е въплъщение на всеотдайност, жертвоготовност и на независимия дух на българина. Този паметник ще ни напомня за героизма и саможертвата, които вдъхновяват поколенията.

В духа на традиции и съпричастност отбелязваме и есенния празник на нашата прекрасна Община Марица. Той е повод да се съберем, да споделим радостта от успехите, които сме постигнали и да засвидетелстваме силната връзка с жителите на общината. Заедно изграждаме дом на сплотеност, трудолюбие и гордост от постигнатото. Нека с удовлетворение и благодарност гледаме към миналото, но и с увереност да вървим напред, обединени в нашите цели и стремежи за още по-добро бъдеще за нашите деца и за всички нас.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА НЕЗАВИСИМОСТТА!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ОБЩИНА МАРИЦА! ДА ПРЕБЪДЕ!

ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ!

ДИМИТЪР ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА

