

Кметът на Община Хасково Станислав Дечев е удостоен с грамота и плакет на Централно военно окръжие за оказано активно съдействие при популяризиране на военната професия и активно съдействие на Военно окръжие Хасково. Почетните отличия бяха връчени лично от началника на централно военно окръжие полковник Георги Георгиев. На официална церемония днес в Хасково беше официално открит офис на Военно окръжие Хасково. На официалната церемония присъстваха кметът Станислав Дечев, областният управител д-р Стефка Здравкова, Цветан Цветков – директор на Дирекция управление на човешки ресурси в отбраната в МО, началникът на централно военно окръжие полковник Георги Георгиев, подп. Христо Василев – командир на УП Корен, майор Георги Пасков- командир на Военно формирование 52 740 Хасково, майор Анна Иванова- командир на военно формирование 34 920, представители на структури от системата на отбраната, много млади хора и гости. Началникът на Военно окръжие Хасково подп. Петър Петков приветства гостите в новия дом на армията в Хасково и изрази своята увереност, че все повече млади хора ще избират професионална реализация в редиците на Българската армия.



