Кметът на община Царево посрещна посланика на Индия в България

Кметът на община Царево Марин Киров посрещна Н.Пр. г-н Арун Кумар Саху, посланик на Индия в България. Марин Киров подари на своя гост странджански манов мед със защитено наименование за произход.

Двамата проведоха задълбочен разговор в дух на приятелство и обсъдиха различни теми – възможностите, които предлага община Царево за инвестиции, добрите практики за устойчиво развитие, които прилагат от местната власт, ключовите проекти, които са реализирани и предстоят да се реализират. Освен бързото възстановяване от бедствието в община Царево се реализираха ключови проекти – пътища, медицински център и мн. други, а предстои и модернизация на рибарското пристанище.

Беше засегната и темата за по-лесното пътуване между държавите, основен приоритет пред Н.Пр. г-н Арун Кумар Саху, защото има голям интерес от студенти от Индия, които да учат медицина в Бургас, а също и от много други специалисти за работа.

След срещата двамата посетиха Общински исторически музей гр. Царево, където посланикът на Индия разгледа археологическите и етнографски експонати както и златното и сребърно съкровище от село Синеморец.

