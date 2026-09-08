Кметът на Благоевград и Общинският съвет искат прекратяване на правомощията на управителя на „Пирин“

На среща днес кметът на община Благоевград Методи Байкушев и председателят на Общински съвет – Благоевград Антоанета Богданова уведомиха управителя на общинското дружество ОФК „Пирин“ ЕООД Адалберт Зафиров, че на следващото заседание на Общински съвет ще бъде внесено предложение за прекратяване на правомощията му и за избор на нов управител.

По-късно днес предстои среща на кмета Методи Байкушев и председателя Антоанета Богданова с ветераните на клуба за обсъждане на ситуацията и възможностите след обявеното напускане на собственика на ПФК „Пирин 22“ АД – Георги Калпакчиев.