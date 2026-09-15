Кметът на Монтана открива учебната година в 5 училища

„Училищата в община Монтана имат всичко необходимо, за да могат децата ни да направят следващите изключително важни крачки в своето развитие, заяви кметът Златко Живков на откриването на новата учебна година в ІІІ ОУ „Д-р Петър Берон“. Той поздрави и благодари на всички присъстващи като акцентира върху това, че в България днес 700 хиляди ученици празнуват 15 септември. От тях 55 хиляди първокласници.

„Вярвам, че нашите деца са умни и ученолюбиви и им желая да бъдат усърдни, да слушат родителите си, на които дължат всичко, да уважават учителите, защото е важно кой ще ти подаде ръка и дали ще направиш следващите крачки уверено или притеснено.“

В ІІІ ОУ „Д-р Петър Берон“ учат 375 деца, 44 от тях ще прекрачат прага на училището за първи път.

В Община Монтана има едно начално училище, 7 – основни, 3 средни, 6 – професионални гимназии и 2 частни училища. Всички те са добре оборудвани според изискванията за съвременна образователна среда, разполагат с модерни STEM кабинети. Най голямото училище е VІ СУ „Отец Паисий“. В него учат 546 деца.

„Училищата в община Монтана имат всичко необходимо, за да могат децата ни да направят следващите изключително важни крачки в своето развитие, заяви кметът Златко Живков на откриването на новата учебна година в ІІІ ОУ „Д-р Петър Берон“. Той поздрави и благодари на всички присъстващи като акцентира върху това, че в България днес 700 хиляди ученици празнуват 15 септември. От тях 55 хиляди първокласници.

„Вярвам, че нашите деца са умни и ученолюбиви и им желая да бъдат усърдни, да слушат родителите си, на които дължат всичко, да уважават учителите, защото е важно кой ще ти подаде ръка и дали ще направиш следващите крачки уверено или плахо.“

В ІІІ ОУ „Д-р Петър Берон“ учат 375 деца, 44 от тях ще прекрачат прага на училището за първи път.

В Община Монтана има едно начално училище, 7 – основни, 3 средни, 6 – професионални гимназии и 2 частни училища. Всички те са добре оборудвани според изискванията за съвременна образователна среда, разполагат с модерни STEM кабинети. Най голямото училище е VІ СУ „Отец Паисий“. В него учат 546 деца.