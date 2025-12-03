Кметът на Мездра с поздрав по повод Международния ден на хората с увреждания

До

хората с увреждания

в община Мездра

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н А Д Р Е С

по повод Международния ден на хората с увреждания – 3 декември

Уважаеми приятели,

Позволете ми да Ви поздравя от името на Община Мездра и лично от свое име по случай Международния ден на хората с увреждания – 3 декември. Ден на солидарност, уважение и признание към силата на човешкия дух.

Днес изразяваме подкрепата си към нашите съграждани с увреждания и техните семейства, които ежедневно ни вдъхновяват със своята сила и воля. Този ден ни напомня, че приобщаването и равните възможности са в основата на едно по-справедливо и човечно общество.

Вие сте тези, които най-много се нуждаете от грижа и внимание и които всеки ден ни давате уроци как се преодоляват трудностите и се отстоява правото на достоен живот.

Благодарим Ви за куража и несломимия дух! Вашият пример ни задължава да протегнем приятелска ръка – с разбиране, приемане и човешка топлота.

Община Мездра остава социално ангажирана община и ще продължи да развива социални политики, услуги и достъпна среда, с основана цел да повиши качеството на живот и социалното включване на хората с увреждания.

Благодаря на всички специалисти, организации и доброволци, който ежедневно се трудят в подкрепа и социална интеграция на местно ниво. Вашият труд често е невидим, но остава трайна следа.

Нека 3 декември бъде вдъхновение за устойчиви дела, които премахват бариери и отварят път към приемане и взаимна грижа!

Пожелавам Ви здраве, увереност и подкрепа! Нека заедно да продължим да отстояваме човешкото достойнство и ценността на всеки живот.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

С уважение,

ИВАН АСПАРУХОВ,

Кмет на община Мездра

