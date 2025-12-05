Кметът на Казанлък с награда за активна подкрепа на доброволното формирование

Кметът на Община Казанлък Галина Стоянова беше отличена в националния конкурс „Работодател на годината“ за 2025 г., организиран от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) и Националната асоциация на доброволците в Република България по случай Международния ден на доброволеца – 5 декември.

Отличието е присъдено за значимия принос на Община Казанлък в развитието и подкрепата на доброволните формирования и за осигуряване на тяхното участие в дейности по защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации. Доброволното формирование на общината редовно участва в състезания и демонстрации и печелят призови места на национално ниво.

Наградата представлява почетен плакет, който бе получен от секретаря на общината Гинка Щерева.

Община Казанлък изразява признателност към своите доброволци за тяхната отдаденост, професионализъм и готовност да реагират при кризисни ситуации.

Facebook

Twitter



Shares