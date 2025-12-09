Кметът на Казанлък поздрави Надя Тончева за музикалното пътешествие “От Париж до Неапол“

Кметът на Община Казанлък Галина Стоянова лично поздрави и поднесе цветя на певицата Надя Тончева по повод концерта ѝ “ОТ ПАРИЖ ДО НЕАПОЛ“.

Надя Тончева- поп, джаз и рок певица, пианистка, аранжор и музикален педагог, родом от Казанлък подари на своята публика ретро програма, включваща популярни френски и италиански песни от средата на миналия век от репертоара на Едит Пиаф, Далида, Лу Монте, Ренато Карозоне и др. Специални гости на спектакъла бяха и актьори от театър „Любомир Кабакчиев“,- град Казанлък, който тази година чества 100 г. от рождението на своя патрон.

Галина Стоянова уважи събитието и изказа своята благодарност към Надя Тончева, затова че е ярка част от културния и музикален живот на Община Казанлък.

