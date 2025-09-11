Кметът на Казанлък подкрепи Ради Милев в световния му рекорд

30-годишният световен рекорд на 6-дневно бягане в групата 75–79 години вече е български!

Ради Милев постигна исторически успех, спирайки два часа преди финала – без следа от умора.

Кметът на Община Казанлък, г-жа Галина Стоянова, подкрепи рекордьора и осигури финансова помощ за участието му. „Това е гордост за Казанлък и за България“, заяви тя.

На Световното първенство през 2026 г. ще се търси още по-висок резултат, който да затвърди рекорда като български за дълго време.

