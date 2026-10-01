Кметът на Хасково Станислав Дечев и заместникът му Динко Тенев гостуваха на празник в Дома за стари хора. По повод Международния ден на възрастните хора в социалното заведение посрещаха гости с празнично тържество, в което с усмивки и много настроение се включиха домуващите и работещите там, техни приятели от други социални услуги в Хасково и близки.

Вече няколко месеца възрастните хора се радват на новата сграда на Дома в парк Кенана. Тук те имат прекрасни условия за живот, социална подкрепа, медицинска и стоматологична помощ, рехабилитация, терапия и всичко необходимо, за да живеят пълноценно и спокойно.

Община Хасково изгради новия дом за възрастни хора от нулата, със средства от НПВУ.

Днес кметът на Община Хасково Станислав Дечев поздрави лично живеещите в Дома и им благодари за търпението, мъдростта и добротата. Той им подари икона на Божията майка, за да ги закриля.

Градоначалникът изпрати поздравителен адрес до всички пенсионерски клубове в Хасково по повод Международния ден на възрастните хора. „Всеки от Вас е вложил сърцето си в създаването на здраво семейство, във възпитанието на децата си, в градежа на дома си и в благоустрояването на Хасково и на България. Затова днес моите думи към Вас са изпълнени с искрена благодарност и с пожелания за дълголетие, щастие и топлота. Бъдете здрави! Всички ние продължаваме да разчитаме на Вашата добрина, търпение и мъдрост. Уверявам Ви, че Вие може да разчитате на нашата енергия, подкрепа и уважение. Нека винаги сте заобиколени от грижите и любовта на Вашите деца, внуци и приятели!“, се казва в посланието на градоначалника до възрастните хора от Община Хасково.