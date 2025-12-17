Кметът на Габрово уважи Годишната изложба на габровските художници

Годишната изложба на габровските художници беше открита на 16 декември в Художествена галерия „Христо Цокев“ в присъствието на кмета на Габрово Таня Христова и заместник-областния управител Иван Любомиров.

Традицията на изложбата води началото си от 50-те години на ХХ век и вече повече от 70 години е сред най-важните прояви за местната художествена общност. Първоначално организирана в къщата на фабриканта Кольо Карагьозов като експозиция без конкурсен характер, днес тя е престижна сцена за творческо съревнование и обмен.

Организатор на събитието е Художествена галерия „Христо Цокев“, която и тази година успява да събере в едно пространство разнообразието на габровската художествена школа. В изложбата участват 25 автори с 54 творби, изпълнени в различни техники и жанрове. Наред с живопис, скулптура и графика, за първи път са представени и фотография, и видео – знак за разширяващия се творчески хоризонт на местните артисти.

За художниците това е място, където могат да изведат извън ателиетата своите експерименти, да ги споделят с публиката и да влязат в диалог с нея. Галерията традиционно обединява утвърдени творци и млади автори, проследявайки приемствеността и развитието на индивидуалните стилове. Традициите на изобразителното изкуство в Габрово, дълбоко вкоренени повече от век, ясно личат в разнообразието и силата на представените произведения.

Журито определи за носител на наградата на галерията Димитринка Грънчарова за картината „Земя и небе“. В творбата ѝ поетизираният образ на природата отразява връзката между класическата и съвременната българска живопис. Грънчарова е свързана с културния живот на Габрово от средата на ХХ век, а постиженията ѝ в монументалната скулптура и сценографията са многократно отличавани. Отличената творба ще остане във фонда на галерията и ще обогати колекцията от съвременно изкуство.

Годишната изложба може да бъде разгледана до средата на януари. Екипът на галерията изразява благодарност към всички участници и отправя пожелания за успешна и спорна нова година.

