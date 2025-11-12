Кметът на Габрово посети Пилотна зона за регенеративно земеделие в ДГ „Младост“

В Детска градина „Младост“ в Габрово беше представена Пилотна зона за регенеративно земеделие – иновативна образователна среда, изградена по проект към Националния доверителен екофонд (НДЕФ).

Кметът на общината Таня Христова посети градината и наблюдава първите дейности на децата, които вече започнаха своето пътешествие в света на устойчивото земеделие.

Малчуганите ще се учат как се отглеждат зеленчуци, билки и цветя, какви грижи изисква почвата и как природата се възстановява, когато се отнасяме към нея с уважение. В малкото опитно поле, създадено в двора на градината, децата ще засаждат различни растения заедно със своите преподаватели, а събраната продукция ще се използва за приготвяне на храна в кухнята на заведението.

Първият урок по регенеративно земеделие бе особено вълнуващ – представители на Асоциацията на българските но-тилъри разказаха на децата приказката „Приказната жива градина на Рая и Борко“, създадена специално за проекта. Историята въвежда малките слушатели в света на живата почва, където героите Рая и Борко откриват, че „почвата е като дом за милиони живи същества – тя диша, храни се и се нуждае от грижа“. Чрез образи и приключения, децата научават какво е компост, защо не трябва да се прекопава земята и как растенията си помагат едно на друго.

Проектът има за цел да формира у най-малките отговорно отношение към околната среда и да ги научи на основите на устойчивото земеделие чрез игра, приказки и практически занимания. Кметът изрази удовлетворение от инициативата и подчерта важността на ранното екологично образование като подчерта, че това е микропроект, който засява много семена.

Повече за проекта – „Чуй земята – регенеративно земеделие за здравето на почвите“ | Община Габрово

Facebook

Twitter



Shares