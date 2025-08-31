Кметът на Габрово почете героите на Шипка

На връх Свети Никола, където преди 148 години се водят едни от най-решаващите сражения в Руско-турската освободителна война, България отново се преклони пред подвига на своите герои.

В рамките на Националното честване „Шипченска епопея“, кметът на Габрово Таня Христова се включи в тържествата, отдавайки почит на хилядите знайни и незнайни борци за свободата.

Тържественият ден започна с панихида в Соколския манастир, а три туристически маршрута отведоха участници към паметния връх. Председателят на Общинския съвет Габрово Климент Кунев се включи в единия от походите, символично свързващ миналото с настоящето.

Точно в 12 ч започна и церемонията по поднасяне на венци и цветя, в която официални гости бяха председателят на Народното събрание, народни представители, областните управители на Габрово, Стара Загора и Перник, представители на местната власт. Почетния строи на 61 Стрямска механизирана бригада прие председателят на Народното събрание, а панихида в памет на загиналите, отслужиха Техни Високопреосвещенства Великотърновския и Старозагорския митрополити.

Програмата продължи с възстановка на боевете от НД „Традиция“, които пресъздадоха живата картина на героизма, който Вазов увековечи в „Опълченците на Шипка“.

Кметът Таня Христова разгледа и фотодокументалната изложба „Дългият път на националния ни химн“, представена от Националния парк-музей „Шипка-Бузлуджа“. Експозицията, разположена пред Паметника на свободата на вр. Свети Никола, проследява историята на „Мила Родино“ и неговите предшественици чрез архивни документи, снимки и нотни партитури. След края на септември изложбата ще бъде експонирана и в Габрово.

Организатори на честването са Областна администрация – Габрово, Национален парк-музей „Шипка – Бузлуджа“, Ротари клуб – Габрово със съдействието на Община Габрово. Събитието не е просто празник – то е жив мост между подвига и признателността, между историята и съвременността.

