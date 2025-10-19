Кметът на Габрово по време на откриване на осветлението на стадиона: Нека успехът на това начинание ни обединява

С впечатляваща церемония, светлинно шоу и първи домакински мач под изкуствено осветление, Габрово отбеляза исторически момент – официалното откриване на новото осветление на стадион „Христо Ботев“.

Съботната вечер се превърна в празник на спорта, а ОФК „Янтра“ изигра първия си професионален мач на светло срещу „Локомотив“ (Горна Оряховица) в 12-ия кръг на Втора лига.

Кметът на Габрово Таня Христова определи събитието като „магия“, подчертавайки, че новото осветление е резултат от последователни усилия и работа: „Видях как нещо, в което дълги години никой не вярваше, се превърна в реалност.“ – каза Таня Христова. Изградени са четири 40-метрови пилона, всеки с по 30 LED осветителни тела с мощност 1600 вата, осигуряващи над 1200 лукса хоризонтална осветеност – стандарт, отговарящ на изискванията за професионален футбол и телевизионно излъчване. Системата включва и резервно захранване чрез дизел-генератор, който възстановява осветлението в рамките на минута при прекъсване.

„Вярвам, че светлината осветява не просто терена, а пътя напред – за Янтра, за спорта в Габрово, за всички, които вярват, че с любов, труд и постоянство се стига до върховете. Това не беше просто мач. Това беше празник на усилията, на отдадеността, на общата кауза“, заяви Христова, като благодари на всички, допринесли за реализацията – екипа на общината, изпълнителите и лично на г-н Цветан Зеленков, който е работил на всеки един от осветителните пилони.

Заместник-министърът на младежта и спорта Петър Младенов също присъства на събитието и подчерта, че инвестициите в спортна инфраструктура са инвестиции в бъдещето на българските деца. Министерството е отпуснало 249 055,20 лв. за реновиране на стадиона, включително демонтаж на стари седалки, обновяване на металната конструкция на трибуните и монтаж на нови PVC седалки в бяло и зелено. „Нашата мисия е не просто да обновяваме спортни обекти, а да създаваме среда, в която младите хора да намерят своята мотивация и път в спорта“, допълни Младенов.

По време на церемонията бяха връчени почетни плакети на кмета Таня Христова, зам.-министър Младенов, представители на изпълнителните фирми и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който уважи събитието с присъствието си.

Специално внимание бе отделено на легендите на габровския футбол, които получиха плакети за приноса си към 106-годишната история на спорта в града. Сред отличените бяха Вангел Стаматов (Пуфа), Михал Михалев (Матето), Васил Тачев (Тачо), Веселин Ганчев и Пламен Илиев – имена, оставили трайна следа в сърцата на феновете и в летописите на габровския футбол.

Стадион „Христо Ботев“ вече е готов да посреща нови спортни предизвикателства в своята модерната епоха. „Но обновяването му няма да спре до тук, следващата задача, по която се работи е модернизация и на административната сграда.“ – подчерта кметът на Габрово.

Facebook

Twitter



Shares