Кметът на Габрово откри Есенната национална конференция на българската адвокатура в Трявна

С тържествено откриване в Трявна започна Есенната национална конференция на българската адвокатура, организирана под мотото „Обществената роля на адвоката и органите на адвокатурата за върховенството на правото“.

Домакини на събитието са Адвокатска колегия – Габрово и Община Трявна, а сред официалните гости бе и кметът на Габрово Таня Христова, която отправи приветствие към участниците.

В словото си Таня Христова, подчерта значимостта на адвокатската професия за демократичното развитие на страната: „Форумът е възможност да се начертае пътят, по който вашите стъпки ще ни водят по пътя на справедливостта, доверието, правилата и на нещото, което всъщност искаме да се случи в нашата страна – повече демокрация, повече сигурност и повече самочувствие.“

Тя поздрави организаторите за избора на темата, като я нарече „изключително смела“, защото поставя в центъра въпросите за демокрацията и ролята на адвокатите в нейното укрепване: „Темата, която сте си избрали, е изключително смела, защото в нея за мен прозира целта да говорите за нашата демокрация и как тя може да бъде по-силна и по-добра. Повярвайте, тя е във вашите ръце.“

„Благодаря ви за това, че сте избрали тази смела професия. Професия, която никога няма предел на знанието и на моженето… Вие сте стожери на една ценност, която ще нарека морална ценност.“ – допълни още кметът.

Конференцията събира над 120 делегати от всички 28 адвокатски колегии в страната. Програмата започна на 17 октомври с изнесено заседание на Висшия адвокатски съвет и среща на главния секретар със секретарите на колегиите.

Днес програмата предвижда два дискусионни панела:

В първия участват адв. д-р Мария Шаркова (АК – Пловдив), адв. д-р Екатерина Методиева (АК – София), адв. Красимир Недев (АК – Сливен), а панелът ще бъде закрит от проф. Стилиян Йотов (СУ „Св. Климент Охридски“).

Вторият панел включва доц. Христо Христев (АК – София), Тодор Касабов (АК – Варна), Веселка Коева (АК – Велико Търново), Ивайло Арнаудов (АК – Плевен), Зоя Зарчева (АК – Хасково) и доц. д-р Ценимир Братоев (АК – София, Висш адвокатски съвет).

Сред присъстващите са председателите на Висшия адвокатски съвет, Висшия контролен съвет и Висшия дисциплинарен съд, областният управител, представители на местната власт, както и административните ръководители на съдилищата в региона.

