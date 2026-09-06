Кметът на Чирпан Ивайло Крачолов: Съединението – урок за единство, памет и отговорност към бъдещето 

Чирпан отбеляза Празника на града и 141 години от Съединението с тържествена заря и концерт на ансамбъл „Българе“

С тържествена проверка – заря и концерт на ансамбъл „Българе“ Чирпан отбеляза своя празник и 141 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия. На площад „Съединение“ представителни роти от състава на 2-ра Тунджанска механизирана бригада и 1-ви разузнавателен батальон участваха във военния ритуал. Командирът на 2-ра Тунджанска механизирана бригада бригаден генерал Мирослав Костадинов прие строя от командващия зарята майор Камен Тодоров.

Сред официалните гости бяха областният управител Калоян Дамянов, съветникът на президента Мария Юрукова, народните представители Елена Нонева и Вяра Петрова, изпълнителният директор на РАО „Тракия“ проф. д-р Иван Върляков, общински съветници, представители на институции и военни формирования.

В словото си кметът Ивайло Крачолов определи Съединението като исторически акт, който освен гордост трябва да бъде и повод за равносметка. „Празниците са важни, но делниците още повече, защото в тях творим настоящото и бъдещето“, заяви Крачолов. Той подчерта важността на единството и ясната посока за развитието на родината, като припомни, че днешното поколение носи отговорност за България, която ще остави на децата. Кметът акцентира и върху грижата за хората в социална нужда като мярка за успеха на съвременната държава. В празничния ден бе открит заедно с министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова нов обект за резидентна грижа в бившето АГО в двора на МБАЛ – проект, насочен към хора с увреждания и възрастните.

„Това е моделът – да съграждаме, да вървим напред с ясна стратегия, със самочувствие и европейска визия“, заяви Ивайло Крачолов и завърши с думите: „Честит празник! Да живее България!“

Особено място в честването зае историческият принос на Чирпан към Съединението. В поздравително послание на президента Илияна Йотова, прочетено от секретаря ѝ по вътрешна политика и гражданско общество Мария Юрукова, тя припомня, че Чирпанската чета поема към Пловдив в подкрепа на общонародното дело и дава своя принос към Съединението. Тя отдаде почит на Иван Данчов, Димитър Йовчев, Георги Сербезов, Петко Запрянов, Алекси Хаджиев и всички чирпански герои, посветили се на националното обединение.

Поздравителни адреси бяха получени от председателя на Народното събрание, НСОРБ, РАО „Тракия“, общини, организации и дипломатически мисии.

С едноминутно мълчание присъстващите почетоха паметта на загиналите за националното обединение.

Празничната програма завърши с концерта на ансамбъл „Българе“, който изпълни площада с български танци, музика и песни. Тържествената заря озари небето над Чирпан и постави достоен финал на тържествената вечер.