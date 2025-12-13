събота, декември 13, 2025
Последни:
Региона

Кметът на Бургас пожела още по-големи успехи на бронзовите медалисти от Световното първенство по спортни танци

Редактор

Кметът Димитър Николов пожела на състезателната двойка от КСТ „Бургас 75“ Мартина Кондаклиева и Кристиян Дончев да постигнат още по големи успехи в състезателната си кариера.

Представителите на бургаския клуб заеха трето място на провелото се в Бургас през месец ноември Световно първенство. 
В срещата участваха още зам.-кметът Манол Тодоров, началникът на отдел „Спорт“ Веселина Девежжиева и председателят на КСТ „Бургас 75“ Андрей Тодоров.
Общинското ръководство и спортистите обсъдиха въпроси, свързани с провелото се Световно първенство, начините децата да бъдат насърчавани да спортуват и възможностите за тренировъчна дейност, които Община Бургас създава за клубовете.
Амбицията на КСТ „Бургас 75“ е през следващата година морският град да бъде домакин на Световно първенство, на което страната ни да има свой шампион.

Интересно от мрежата

Вижте още

Габрово ще бъде домакин на XVI Регионален музикално-фолклорен конкурс „Златен славей“

Редактор

Община Разград участва в регионална среща за мерки срещу нерегламентираните замърсявания

Редактор

Кметът Добрин Добрев поздрави малките фотографи – призьори от конкурса „Моето различно, щуро лято“

Редактор

Pin It on Pinterest