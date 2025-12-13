Кметът на Бургас пожела още по-големи успехи на бронзовите медалисти от Световното първенство по спортни танци

Кметът Димитър Николов пожела на състезателната двойка от КСТ „Бургас 75“ Мартина Кондаклиева и Кристиян Дончев да постигнат още по големи успехи в състезателната си кариера.

Представителите на бургаския клуб заеха трето място на провелото се в Бургас през месец ноември Световно първенство.

В срещата участваха още зам.-кметът Манол Тодоров, началникът на отдел „Спорт“ Веселина Девежжиева и председателят на КСТ „Бургас 75“ Андрей Тодоров.

Общинското ръководство и спортистите обсъдиха въпроси, свързани с провелото се Световно първенство, начините децата да бъдат насърчавани да спортуват и възможностите за тренировъчна дейност, които Община Бургас създава за клубовете.

Амбицията на КСТ „Бургас 75“ е през следващата година морският град да бъде домакин на Световно първенство, на което страната ни да има свой шампион.

