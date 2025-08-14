Кметът на Благоевград предлага разширяване на групите в детските градини с цел осигуряване на прием за всички деца

Да бъде увеличен броят на децата в общинските детски градини в Благоевград през учебната 2025/2026 година, предлага на Общински съвет кметът Методи Байкушев.

Регламентираният в нормативната уредба максимален брой на децата в една група е 25, като при необходимост той може да бъде увеличен.

Предложението на кмета е в групите на детските градини, в които е наложително, директорите да имат възможност да приемат до 3 деца над определения максимум.

Мярката ще се прилага само в детски градини с подходяща материална база и достатъчен кадрови ресурс, при стриктно спазване на държавните стандарти за среда и педагогическо обезпечаване.

Целта е да се осигури прием на всички желаещи деца, чиито родители са подали заявления в срок, но поради запълнен капацитет до момента не са били приети.

В община Благоевград се наблюдава устойчива тенденция към увеличаване броя на подадените заявления за прием в детски градини, особено в първа, втора и трета възрастова група.

Сред причините за това са завръщането на млади семейства от чужбина, нарастваща миграция от други градове в страната към спокойна, развиваща се среда, каквато предлага Благоевград, възможност за добра професионална реализация на родителите, добро съотношение между качество на образователната услуга и условията на материалната база.

Предстои Общински съвет – Благоевград да обсъди промените на предстоящото редовно заседание през август.

