Кметът Младенов с поздрав към ОУ „Петко Рачов Славейков“ в Пещера

Патронният празник на Основно училище „Петко Рачов Славейков“ в Пещера се отбелязва на 17 ноември.

По случай празника кметът на Община Пещера Йордан Младенов изпрати поздравителен адрес до училището, в който изрази признателност към преподавателите и учениците на местното школо :

„УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАВЛАКОВА,

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ,

СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

Приемете моите сърдечни поздрави по случай 17 ноември, патронния празник на Основно училище ,,Петко Рачов Славейков“ – град Пещера.

Основно училище ,,Петко Рачов Славейков“ е стожер на образованието в нашата община. Можете да се гордеете с неговата дълголетна история и с това, че носи името на този велик българин, Петко Славейков. През годините хиляди млади хора са получили във Вашето училище стабилна основа, върху която да градят своето образование, възпитание и достойна професионална реализация.

Уважаеми учители, продължавайте все така неуморно, с новаторски дух, да предавате любовта си към знанието на учениците. Развивайте техните таланти. Пазете и преподавайте изконните български ценности! Възпитавайте ги на човечност и доброта!

Скъпи ученици,

уважавайте и следвайте учителите. Те ще разкрият пред вас нови хоризонти, ще ви подкрепят и напътстват. Бъдете здрави, упорити и ученолюбиви!

Пожелавам здраве и дръзновение на целия училищен екип, на учениците и родителите им. Нека всяка следваща година Ви носи много нови, високи постижения по пътя на знанието, повече възможности за творчески изяви и заслужено признание.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!“

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ

Кмет на Община Пещера

град Пещера

