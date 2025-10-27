понеделник, октомври 27, 2025
Последни:
Региона

Кметът Методи Байкушев награди шампионите по хандбал от ХК „Интер“ – Благоевград

Редактор

Кметът на община Благоевград Методи Байкушев се срещна с младите шампиони от Хандбален клуб „Интер“ – Благоевград, които през юни тази година завоюваха златни медали от Държавното първенство по хандбал за момчета до 12 години.

Срещата се проведе в кметския кабинет, където градоначалникът поздрави талантливите спортисти и техните треньори за изключителния успех и за приноса им към спортната слава на Благоевград.

„Бъдете честни, работливи и запазите спортните си навици. Бъдете постоянни, дисциплинирани и учете много, защото успехът и бъдещето на нацията ни зависи от вас. С любовта и отдадеността си в хандбала вие доказахте, че имате силен отборен и шампионски дух. Вашият успех е повод за гордост не само за родителите ви и за клуба, но и за Благоевград“, каза кметът Методи Байкушев.

Той връчи грамоти на треньорите Софка Арабаджиева и Даниела Попгеоргиева, и на младите спортисти, като им пожела още по-големи успехи и вдъхновение за бъдещи победи. От своя страна шампионите подариха на кмета хандбална топка с техните подписи.

Отборът на „Интер“ – Благоевград се изкачи на върха на Държавното първенство по хандбал за момчета до 12 години, проведено от 13 до 15 юни 2025 г. в с. Труд, община Пловдив. В надпреварата се включиха осемте най-добри отбора от страната, а благоевградските момчета спечелиха титлата след впечатляваща серия от 18 поредни победи през сезона.

За най-добър вратар на първенството бе определен Николай Петровалиев от ХК „Интер“.

Шампионският състав на ХК „Интер“ – Благоевград:

Йордан Георгиев, Георги Тричков, Иван Стойков, Николай Петровалиев, Георги Махлелийски, Боян Карасански, Радослав Дилов, Калоян Дебърлийски, Петър Кацарски, Ники Петров, Божидар Попов, Кристиян Мавродиев, Алекс Воденичаров, Мартин Благов, Димитър Попгеоргиев и Лъчезар Йомов.

Хандбален клуб „Интер“ е създаден през 1997 г. Под ръководството на президента и старши треньора на клуба Софка Арабаджиева и помощник треньора Даниела Попгеоргиева, клубът развива млади таланти в различни възрастови групи.

Община Благоевград им пожелава още много успехи!

Интересно от мрежата

Вижте още

Национално шахматно турне “Асеневци”

Редактор

Община Пещера организира кампания за предаване на излязло от употреба оборудване

Редактор

Отборът на Арда спечели турнира „Купата на кмета“ на Община Марица

Редактор

Pin It on Pinterest