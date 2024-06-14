Кметът Костадин Димитров награди републиканските шампиони на България по футбол

Учениците от ОУ „Душо Хаджидеков“ станаха републикански шампиони по футбол в националното състезание „Ученически игри – 2024“.

Заедно с кмета Костадин Димитров те вдигнаха Kупата, веднага след като той връчи грамоти на младите таланти.

„Освен вашите учители и съученици, с вас се гордее и цял Пловдив. Честито, шампиони! Пожелавам ви още много титли и се надявам във вашето училище да бъде поставена емблема, на която да пише „Републикански шампиони по футбол – ОУ „Душо Хаджидеков“, поздрави учениците Костадин Димитров.

Директорът на училището Грозденка Николова също приветства шампионите. „Благодарим ви от сърце, момчета. Донесохте ни много радост и гордост“, заяви тя.

Треньорът Васил Димитров благодари на момчетата, които макар и от различни отбори, са се обединили под името ОУ „Душо Хаджидеков“. „Всички заедно пожънахме голям успех, а именно – финал на ученическите игри“, подчерта той.

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