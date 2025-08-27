Кметът към участниците в двата национални пленера по живопис и фотография: Исторически Шумен винаги е бил гостоприемен за много религии

Кметът на Шумен покани участниците във форума на церемонията по откриването на паметника на Александър I Български (Батенберг) на 30 август в лятната резиденция на княза в „Кабиюк“

Исторически Шумен винаги е бил гостоприемен за всички религии. Радвам се, че в утрешния ден ще можете да посетите различните наши храмове – християнски, мюсюлмански, арменски и свързани с другите религии. Шумен има дълбоки традиции в тази посока, има паметници и история. Синтезът между вашите две изкуства – живописта и фотографията – ще пресъздаде духа на нашата всеобхватна култура.

С тези думи се обърна кметът на Община Шумен проф. Христо Христов към участниците в двата национални пленера, които от днес се провеждат на Шуменското плато. Творците ще работят заедно и ще пресъздават темите на пленерите със средствата на живописта и фотографията.

Община Шумен организира в сряда екскурзия за участниците в храмове, манастири и паметници, тъй като темата на Осмия национален пленер по фотография е „Храмовете в Шумен и шуменско“. Участници в него са фотографите Божидар Генков, Явор Калоянов, Любослав Бочев, Валя Андонова, Николай Кулев и Стефан Стефанов.

Проф. Христо Христов подчерта също, че Община Шумен винаги е подкрепяла, вкл. и финансово, и чрез други ресурси, общността на шуменските художници, в т.ч. и за организирането на XVI издание на пленера по живопис „Шуменско плато“ днес. В него участват художниците Борис Иванов, Десислава Досева, Деян Костадинов, Неделчо Кучков, Росен Кавръков, Атанас Атанасов, Благомир Папазов, Ферия Якубова, Калоян Тодоров и Красимир Арсов, които представляват градове Шумен, Хасково, Варна, София, Добрич и Стара Загора.

След откриването на пленерите от кмета и заместник-кмета по образование и култура Даниела Савчева, домакините от Дружеството на шуменските художници подариха на всеки участник печатното издание „Съвременни шуменски художници“, което представлява каталог с представяне на артистите от Шумен и техни произведения.

Кметът покани участниците във форума на церемонията по откриването на паметника на Александър I Български (Батенберг) на 30 август в лятната резиденция „Кабиюк“, като посочи, че за тях като творци събитието би представлявало не само любопитство, но и вдъхновение в съответствие с темите на пленерите, като разказа историята с решението на Батенберг да подкрепи Съединението преди 140 години, взето именно в лятната му резиденция до Шумен.

Програмата на двата пленера ще завърши с изложба на създадените от артистите произведения, като събитията в нея продължават до 3 септември.

Facebook

Twitter



Shares