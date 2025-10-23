Кметът към Детския отдел на Библиотеката: Поздравявам ви за това, което правите за децата на Шумен!

Детският отдел навършва 70 години и разполага с над 772 хил. библиотечни документа, книги, периодични издания, електронни носители на информация и др., посочи директорът д-р Росица Добрева по повод празника

Благодаря ви за усилията, грижите и условията, които сте се създали в Детския отдел на Регионалната библиотека „Стилиян Чилингиров“ за децата на Шумен! Тази среда е необходима, за да направят децата ни своето първо докосване до книгите и да ги обикнат. Прозорецът към познанието и търсенето на нови знания са именно книгите. Поздравяваме ви за това, което сте направили и продължавате да правите за нашето бъдеще – децата!

С тези думи кметът на община Шумен проф. Христо Христов се обърна към екипа на Регионалната библиотека в Шумен по повод отбелязването на 70 години от основаването на Детския отдел.

Кметът подари на директора на библиотеката д-р Росица Добрева картина от Неделчо Кучков, участник в 16-ия пленер по живопис „Шуменско плато“, като ѝ поднесе и букет по повод празника.

Детският отдел е въвел автоматична система, която обслужва малките читатели. Чрез нея те могат сами да записват избраните книги и да ги връщат без помощта на служител, посочи още директорът. Отделът разполага с над 772 хил. библиотечни документа, книги, периодични издания, електронни носители на информация, както и прожекции на филми, забавления с конструктори, пъзели и настолни игри. Реализират се поредица дългосрочни програми като априлските празници на детската книга „Изкуствата за деца“, програмата „Да спасим децата от улицата“, Летните детски работилници за изкуство, посочи още директорът. Тя допълни, че децата се радват на инициативите „Библиотекар за един ден“, „Пътешествието на играчките“ и др., които насърчават четенето в ранна възраст и ползването на електронните страници на Детския отдел.

Една от големите атракции във фоайето на отдела е соленоводен аквариум с екзотични морски обитатели, който е база за ежегодни занимания в областта на морската акваристика, отбеляза още д-р Добрева. Детският отдел работи в партньорство с училища, детски градини, различни образователни центрове и обществени организации в Шумен и региона, каза още тя и благодари на Община Шумен за подкрепата.

На събитието присъставха заместник-кметът по образование и култура Даниела Савчева и експерти от отдел „Култура, младежки дейности и спорт“.

Програмата продължава на 23 октомври с дискусионен форум „Работата с деца – изкуство и предизвикателство“, откриване на фотодокументална изложба от 17:00 ч. и представяне на моноспектакъла „Нищо не е наред“ в 18:00 ч. В петък, 24 октомври, малките читатели ще се срещнат с детски автори и техните книги, като първата среща ще започне в 9:30 ч.

Facebook

Twitter



Shares