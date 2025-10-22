Кметът Живко Тодоров: Заедно с Тракийския университет работим за по-доброто бъдеще на Стара Загора

Кметът акцентира върху необходимостта от „модерна и гъвкава политика в образованието, която подготвя млади хора, релевантни за пазара на труда“. Работим за задържане на младите, увери ректорът проф. дбф Мирослав Карабалиев

Кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров проведе опознавателна работна среща с новото ръководство на Тракийски университет. Срещата се състоя в сградата на местната администрация.

В срещата участваха всички заместник-кметове на Община Стара Загора – Надежда Чакърова, Павлина Делчева, арх. Мартин Паскалев, Милена Желева, Радостин Танев и Светослав Колев.

От страна на висшето учебно заведение участие взеха ректорът проф. дбф Мирослав Карабалиев и част от новия управленски екип: проф. д.н. Николай Цанков – зам.-ректор по качество, акредитация и следдипломна квалификация, доц. д-р Цветослав Койнарски – зам.-ректор по учебна дейност, проф. д-р Галина Николова – зам.-ректор по научноизследователска и проектна дейност, доц. д-р инж. Димитър Георгиев – помощник-ректор и главният секретар Емилия Благоева.

„Тракийският университет играе водеща роля в подготовката на младите хора и създаването на перспективи за тяхната професионална реализация. Неговата мисия – да образова, да развива и да дава увереност в бъдещето – е от ключово значение за развитието на нашия град“, подчерта кметът Тодоров в началото на срещата.

Той изрази увереност, че с новата енергия в ръководството на университета могат да бъдат постигнати още по-добри резултати. По думите му, работейки заедно, Общината и университетът могат да предложат по-добро бъдеще за града. Кметът акцентира върху необходимостта от „модерна и гъвкава политика в образованието, която не просто „произвежда“ кадри, а подготвя млади хора с познания и умения, релевантни за пазара на труда.

„Имаме обща визия за развитие. Работим не само за задържане на младите кадри, но и за привличане на такива от други градове. Фокусирани сме върху развитието на програми, тясно свързани с бизнеса и новите технологии“, заяви ректорът проф. дбф Мирослав Карабалиев.

По време на срещата бяха обсъдени и конкретни инфраструктурни въпроси – състоянието на пътната мрежа, необходимостта от оптимизация на част от автобусните линии, поставяне на допълнителни контейнери за отпадъци. Кметът информира, че до края на 2027 г. е планирано изграждането на велоалея до университета, както и подобрения в осветлението и благоустройството на района около университета.

„Убеден съм, че чрез добро партньорство между Общината и университета можем да създадем по-добро бъдеще за младите хора и да превърнем Стара Загора в още по-привлекателно място за живеене, учене и работа“, подчерта кметът Живко Тодоров в края на срещата.

