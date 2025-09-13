Кметът Живко Тодоров: Връщаме на хората заградения терен в парка на кв. „Три чучура-север“

Община Стара Загора придоби парцела от над 1 дка, за да го превърне в паркова среда. Днес администрацията, нейното ръководство и стотици доброволци участваха в събарянето на оградата и разчистването

Заграденият терен в парка на кв. „Три чучура-център“ ще бъде върнат на хората и открит за свободно преминаване, обяви днес кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров. Заедно със своите заместници, секретарят на администрацията, десетки общински служители, общински съветници и стотици доброволци кметът участва в събарянето на оградата, която се издигаше около парцела от над 1 декар. Той се намира под Детска ясла № 9 „Роза“ в старозагорския квартал, непосредствено до детска площадка.

„Теренът ще бъде върнат на гражданите, тъй като общината наскоро успя да го замени с друг имот. Успяхме да го придобием, вслушвайки се в гласа на хората от квартала, които искаха това повече от десетилетие. Така че днес се случва и се радвам, че го направихме, защото виждам, че ще стане прекрасна паркова среда, която хората ще ползват“, изтъкна Живко Тодоров. Градоначалникът благодари на собствениците на фирмата, която е притежавала мястото, че са се съобразили с молбата му да не го застрояват и са спрели строителството още преди 10 г.

„Започваме голямо почистване, за да отворим този терен, виждате колко деца има тук, те трябва да играят в благоустроена среда и ние трябва да се погрижим да им я осигурим. Благодаря на всички, които се включват в акцията“, посочи пред медиите кметът и даде старт на същинското почистване.

След събарянето на оградата се оказа, че теренът е покрит с високи саморасли храсти, които доброволците в еконачинанието атакуваха с ножици, чували и ръкавици. Община Стара Загора осигури всички необходими консумативи, питейна вода и контейнери за отпадъците.

Създаден бе и временен пункт за предаване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

„Ще започнем намеси в това пространство поетапно, те ще са съобразени с околните градинки и с естакадите. Ще обмислим как да го възстановим в първоначалното му състояние от преди години, за да го ползват хората и според тяхното изрично желание“, посочи зам.-кметът по строителството арх. Мартин Паскалев.

Някои от жителите на квартала се присъединиха към екоакцията, а по-възрастните дойдоха, за да поздравят участниците в чистенето за доброто начинание. От години се моля да видя тази ограда да пада, толкова много се радвам и благодаря на кмета, каза с разтреперан глас баба Желязка. Всички искаме зелена Стара Загора, подкрепиха я участниците в акцията.

А тя е част от екоинициативата на Община Стара Загора, озаглавена „Красиви квартали“, която стартира на 6 септември. Целта е да бъде чисто в кварталите, да се сплоти местната общност около добра кауза и да се създава нетърпимост към последващо замърсяване.

