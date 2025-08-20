Кметът Живко Тодоров: Няма да повишим данък сгради, Стара Загора щеостане с една от най-ниските ставки у нас

С това решение местната власт търси обществен консенсус, а доводът, че е

отличник по привличане на външно финансиране, са над 55-те проекта на

стойност над 130 млн. лева, по които работи

Няма да има увеличение на данъка върху недвижимите имоти в Стара Загора,

обяви днес градоначалникът Живко Тодоров. Заедно с ръководния екип на

Община Стара Загора той застана пред медиите, за да обяви решението като

факт, че се следват желанията и интересите на хората. Данък сгради ще

остане 1.7 промила като един от най-ниските в България. За сравнение,

гражданите на сходна община каквато е Русе плащат 3 промила.

„Няма да съберем това допълнително постъпление от около 2.4 млн. лева в

бюджета, но старозагорци трябва да бъдат съгласни с всички действия на

местната власт. С опита, който имаме в разработването на проекти, ще се

борим за външно финансиране и смятам, че пак ще се справим и Стара

Загора ще върви напред“, изтъкна кметът Живко Тодоров.

Той благодари на 29-имата общински съветници, които на заседанието си на

7-ми август подкрепиха на първо четене изменението в Наредбата за

определянето и администрирането на местните данъци на територията на

Община Стара Загора. „Те разсъдиха разумно като добри стопани така, че

да запазят бюджета на Община Стара Загора. Дебатът не беше безсмислен, в

него се видя кой работи за политическата си принадлежност и кой – за

хората“, отбеляза кметът.

И подчерта решимостта на местната изпълнителна власт да остане сред

най-добрите с привличане на европейско и държавно финансиране.

Твърдението, което го подплатява – в момента Община Стара Загора работи

по над 55 проекта на стойност над 130 млн. лева с предимно външно

финансиране. „Пари, за които сме се борили. Най-големият атестат за една

община е да кандидатства в конкуренция с останалите общини и спечели

външно финансиране“, формулира Живко Тодоров.

Той припомни и факта, че в началото на април за втора поредна година

Община Стара Загора бе отличена с престижния приз „Община в България с

най-много инвестиции“ – наградата бе спечелена последователно за

резултатите и през 2023 г., и през 2024 г., а признанието дойде от БАИ и

Министерството на иновациите и растежа.

Пред медиите днес Живко Тодоров припомни накратко част от най-крупните

проекти, като започна с цялостните ремонти на крайните квартали, които

доказват, че живеещите там не са забравени. „Изпълнява се мащабният

обновителен ремонт на кв. „Казански“. Преди дни беше одобрен проектът ни

за цялостен ремонт на кв. „Зора“ по европейски проект, а днес получихме

одобрение за проекта ни за кв. „Градински“. За „Железник“ се разработва

цялостен проект. Когато през ноември 2011 г. се заклех като кмет за

първи път, разполагах със срок до 30 април следващата година да се

ремонтира целият квартал, при положение, че беше зима, затова резултатът

е такъв, какъвто го виждате. Сега ще направим цялостен проект за ремонт

на квартала и ще положа усилия като кмет до края на този мандат той да

бъде реализиран“, посочи Живко Тодоров.

Кв. „Три чучура-юг“ вече направен с междублоковите си пространства. В

„Самара 2“ предстои проект за водоснабдяване и канализация, в „Самара 1“

ще се довършват междублокови пространства и няколко улички. „Следя всеки

ден какво се прави и с екипа ми работим по задачите последователно!

Пропагандните лъжи срещу управлението в Стара Загора са провокирани от

политическа безпомощност“, отсече твърдо кметът.

Като отдавна приключен проект, чието далновидно преимущество се вижда

особено ясно днес, той припомни водния проект в Стара Загора, намалил

загубите на питейна вода от остарялата мрежа. И спомогнал да се избегне

водната криза, която сполетя Плевен.

Относно едновременните ремонти на двете големи централни градини – „Пети

октомври“ и „Ал. Стамболийски“ („Алана“), той поясни, че парковете се

реновират с държавно финансиране и има срок, в който парите са достъпни

за използване.

Сред другите по-значими проекти, реализирани от екипа на Живко Тодоров,

са още: пълен ремонт на детските градини 4, 31, 33 и 66, на сградите на

Спортното училище и неговото общежитие, на двора на детска ясла № 9, на

сградата на ДТ „Гео Милев“, на лекоатлетическата писта на тренировъчния

стадион „Берое“, на домове за възрастни хора, на моста на ул. „Христо

Ботев“, свързващ кварталите „Казански“ и „Три чучура-юг“, монтирането на

LED-осветлението в града.

Работи се още по реконструкцията на бул. „Цар Симеон Велики“ – първият

етап на изток е от „Патриарх Евтимий“ до „Крайречен“ и вторият етап в

кв. „Самара 1“, ул. „Хрищян войвода“ в кв. „Зора“, дворовете на

училищата „Васил Левски“, ППМГ „Гео Милев“ и ОУ „Самара“, по ул. „Граф

Игнатиев“. Ремонтират се сградите на бившия Пионерски дом, Библиотека

„Родина“ и „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД. Сред проектите са

сградите на Езиковата школа, Художествената галерия, пристройките на СУ

„Максим Горки“ и Второ ОУ „П. Р. Славейков“. Бул. „Георги Байданов“ ще

бъде продължен до Старозагорските бани.

По Програмата за индустриални зони ще бъде изградена инфраструктура в

района на някогашния Азотно-торов завод.

С 10 млн. лева от държавния бюджет ще се преобрази изцяло пространството

зад Универсалния магазин и по ул. „Пазарска“.

В кв. „Железник“ ще бъде изградена нова детска градина „Мечта“,

информира още кметът Тодоров. „Благодаря на министъра на образованието,

който ще отпусне допълнителните средства. В ход е обществена процедура

за избор на изпълнител“, поясни кметът.

Пред медиите той увери, че през следващите месеци ще бъдат отстранени

пропуски в чистотата и озеленяването в Стара Загора. Предстои среща с

почистващата фирма, пред която ще се настоява да се вземат адекватни

мерки. „Искаме чист и подреден град“, е безкомпромисното изискване на

кмета Живко Тодоров.

Facebook

Twitter



Shares