понеделник, септември 15, 2025
Последни:
Региона

Кметът Галина Стоянова: На добър час, мили деца!

Редактор

Скъпи учители и ученици, приемете моите поздравления по повод 15 септември-Първия учебен ден!

Желая Ви смелост в устрема Ви да градите нашето бъдеще- с любов към знанието и уважение към поколенията.

Нека първия звънец днес да звучи като обещание за година, изпълнена с мечти, успехи и много нови знания.

Всички Вие- учители и ученици, сте героите в днешния ден, от които зависи утрешният и всеки ден след тях, а ние сме готови да ги посрещнем с доверие, благодарение на вашата всеотдайност и морал.

Интересно от мрежата

Вижте още

Пясъчна фигура на Света Богородица ще бъде изработена за Деня на Варна

Редактор

Пловдив чества 140 години от Съединението на България и Празника на града

Редактор

Започва ремонт за над 782 хил. лв. на улицата до оградата на СУ „Трайко Симеонов“ в кв. „Боян Българанов“

Редактор

Pin It on Pinterest