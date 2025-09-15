Кметът Галина Стоянова: На добър час, мили деца!

Скъпи учители и ученици, приемете моите поздравления по повод 15 септември-Първия учебен ден!

Желая Ви смелост в устрема Ви да градите нашето бъдеще- с любов към знанието и уважение към поколенията.

Нека първия звънец днес да звучи като обещание за година, изпълнена с мечти, успехи и много нови знания.

Всички Вие- учители и ученици, сте героите в днешния ден, от които зависи утрешният и всеки ден след тях, а ние сме готови да ги посрещнем с доверие, благодарение на вашата всеотдайност и морал.

Facebook

Twitter



Shares