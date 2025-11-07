Кметът Добрин Добрев връчи на четирима ученици от НПТГ “Шандор Петьофи“ награда от Националния младежки конкурс „Аз за моята община: Моят глас за европейска промяна“

Кметът на Община Разград Добрин Добрев се срещна днес с четирима ученици от НПТГ“Шандор Петьофи“ и им връчи награда за участието им в Националния младежки конкурс „Аз за моята община: Моят глас за европейска промяна“.

Конкурсът се организира от Националното сдружение на общините в Република България от 2023 г. насам, за пръв път участници от Разград получават приз. Част от наградите от конкурса се връчват по време на Годишната среща на местните власти по повод 12 октомври – Деня на българската община, а други – след срещата.

Целта на конкурса е да насърчи активното включване на младите хора в обществения живот на местно ниво, да ги стимулира да участват с креативни идеи в развитието на своите населени места, както и да ги запознае с предизвикателствата и трудностите, които преодоляват в процеса на своята работа кметовете, общинските съветници и служителите в общините. В тазгодишното издание на конкурса младите хора трябваше да споделят конкретни примери от своите населени места, където реализирането на проекти с европейско финансиране е довело до видими промени и подобрения в средата и качеството на живот за гражданите.

Екип от НПТГ„Шандор Петьофи“-Разград – 19-годишната Деница Димитрова, която вече е завършила училището и е студентка, и 16-годишните Иван Иванов, Николай Григоров и Семир Сюлейманов – е представил за участие в конкурса подкаст. В него в ролята на „млади детективи на европейски проекти“ четиримата ученици разказват за реализацията на един от мащабните проекти на Община Разград за подобряване на културната инфраструктура „Енергийна ефективност и реконструкция на сгради в сферата на културата и изкуството в община Разград“. По проекта, финансиран по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., бяха обновени три ключови културни институции: Регионалната библиотека „Проф. Боян Пенев“, Етнографския музей и Музикална школа „Илия Бърнев“. Проектът бе осъществен в периода от юли 2021 г. до декември 2023 г., той е на обща стойност 758 295,70 лева. В подкаста младите хора разказват за посещението си в Музикалната школа и за подобряването на средата на обучение за възпитаниците на културната институция. Впечатленията на децата-детективи са, че проектът не просто обновява физически сградите, а ги превръща в модерни центрове за творчество и знание, които дават нови възможности на младите таланти в Разград. Във видеото учениците интервюират директора на музикалната школа „Илия Бърнев“ Деян Денчев. Според него ремонтът е създал по-приятна атмосфера, но и възможност да прилагат иновативни методи. Новата апаратура дава тласък на творчеството и експериментите. Създаден е нов клас по „Тонрежисура“, който дава на младите хора възможност да се развиват в динамична и перспективна сфера. Обновената школа ще допринесе значително за културния живот на община Разград, като се превърне в модерен образователен център и създаде условия за изява на млади таланти.

В разговора си с Кмета Добрин Добрев днес те разказаха, че мотивът им да посетят именно тази културна институция, е, че всички обичат музиката и им е било интересно как и при какви условия в обновената сграда развиват своите таланти младите разградски певци и музиканти.

Г-н Добрев разказа на младите хора и техният ръководител заместник-директора на НПТГ Цветелина Минкова, че през последните години Община Разград е реализирала няколко европроекта за подобряване на образователната и културната среда и продължава с подготовката и реализацията на други инициативи, финансирани от Европейския съюз. Кметът Добрин Добрев представи на младите хора и организацията, която провежда конкурса – НСОРБ, като структура, в която участват всички общини в страната и която представя пред централната изпълнителна власт актуални за местните управи и за хората в различните региони теми и въпроси. Г-н Добрев допълни, че НСОРБ се ръководи от 23-членен Управителен съвет, в който и той самият е част.

Кметът Добрин Добрев поздрави младите хора за това, че с участието си в конкурса освен, че са показали своите умения и разсъждения, са представили и Разград в положителна светлина и ги насърчи да продължат да бъдат активни граждани.

Той им връчи Грамота и ваучер от 500 лв. – отличията за поощрителна награда от Националния младежки конкурс „Аз за моята община: Моят глас за европейска промяна“, както и рекламни материали на Община Разград.

Институционален партньор на НСОРБ в организирането на тазгодишното издание на инициативата е Представителството на Европейската комисия в България. Както и при предишните издания, партньори на НСОРБ са Бургаски свободен университет, Варненски свободен университет, Великотърновски университет, Университет по застраховане и финанси, НБУ, Стопанска академия – Свищов, СУ, УАСГ, УНСС. Конкурсът бе обявен в края на месец юни 2025 г., като до 15 септември се приемаха проектни предложения. Получени са 39 кандидатури от 28 общини на млади хора на възраст между 15 и 29 години. Според регламента на конкурса се връчват награди в четири категории: ученици; студенти; работещи; колективно участие.

