Кметът Добрин Добрев представи Разград на Конференция за регионално сътрудничество между България и Китай

Кметът на Община Разград Добрин Добрев представи Разград по време на Конференция за регионално сътрудничество между България и Китай, която се провежда днес, 4 септември, в град Нинбо, Китай.

По време на конференцията бяха представени добри практики от управлението на градовете, обсъдени бяха възможности за задълбочаване на сътрудничеството, културните връзки, туризма и търговския обмен между двете държави. Основен акцент бе поставен върху задълбочаване на сътрудничеството на местно ниво чрез побратимяване на градовете и задълбочаване на установените международни отношения.

По време на изказването си Кметът Добрин Добрев представи Община Разград, културата и възможностите за туризъм, както и икономическия профил на общината и региона.

По време на конференцията г-н Добрев проведе и работна среща с представители на побратимения ни град Янджоу, който ще посети през следващите дни, за да се проведат срещи с местните власти и производствени предприятия в търсене на възможности за бъдещи сътрудничества.

Посещението в Китай на представители на българските местни и регионални власти е по покана на Министерството на търговията на Китайската народна република. В българската делегация участват областни управители, кметове и заместник-кметове от цялата страна.