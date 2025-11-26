Кметът Добрин Добрев поздрави организаторите и участниците в концерта „Равни“

Кметът на Община Разград Добрин Добрев поздрави организаторите и участниците в концерта „Равни“, провел се снощи в Общински културен център-Разград.

Инициативата на Школа по танци „Еми Денс“ бе насочена срещу вербалното и физическо насилие в училище. В нея участваха танцьори от различни възрасти в школата. Включиха се и майки на малките танцьорки, както и певци от школата „Enjoy Music & Art School“ и деца от ДГ“Приказка“ и ДГ“Незабравка“. Водещ бе Ивайло Иванов-Играта, а специален гост-изпълнител – победителят в 13-тото издание на „Като две капки вода“ Вениамин. Концертът имаше благотворителна кауза. Част от средствата за закупуване на билети ще бъдат използвани за подкрепа в навечерието на коледните празници на хора от рискови социални групи, а средствата, събрани в касичката на входа на ОКЦ, ще се използват за поставяне на цветни пейки на добротата в две разградски училища – на тях могат да сядат деца, които се чувстват самотни или нямат партньори в играта, за да бъдат поканени от връстници да играят с тях.

В началото на концерта бе представен клипът на първата авторска песен на ръководителя на ШТ“Еми Денс“ Емилия Петкова и Ивайло Петков „Равни“. Песента е посветена на добротата, състраданието, любовта и равенството между децата, а видеоклипът е реализиран с подкрепата на Програма „Култура“ на Община Разград, като проектът е един от първите, финансирани от създадената през тази година програма.

„Когато създадохме Програма „Култура“, мислехме за талантливите хора на Разград, които имат нужда от подкрепа, за да изявят своя талант, но когато виждаме, че талантът е подкрепен с кауза, мисля, че сме извървели стъпка напред Разград да бъде добро място, където живеят добри, талантливи и изключително човечни хора“ – каза Кметът Добрин Добрев в приветствието си към организаторите и участниците в концерт.

Ръководителят и хореограф на ШТ“Еми Днес“ Емилия Петкова благодари на Община Разград както за предоставянето на залата на ОКЦ, така и за подкрепата от общинската програма „Култура“. Тя отправи благодарности и към ръководството на ОУ“Отец Паисий“, където е заснет видеоклипът, както и към всички хора, подкрепили каузата срещу насилието в училище.

