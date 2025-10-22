Победителите в шестото издание на фотоконкурса „Моето различно, щуро лято“, организиран от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, получиха днес грамоти и парични награди за отличените творби. Снимките им бяха подредени в изложба в бистро „Зайо Байо“, където се проведе и награждаването.

Наградите им връчиха Кметът на Община Разград Добрин Добрев и заместник-кметът Елка Неделчева, която е и председател на МКББПМН.

Преди това секретарят на комисията Светла Николова-Стойнова обяви, че в конкурса са участвали 125 ученици от 26 населени места от цялата страна. Те са представили общо 185 снимки и 47 фоторазказа. Целта на конкурса е да се даде възможност на подрастващите да се включат в извършване на позитивни дейности през ваканционните дни и така да развиват своите личностни качества, да изграждат у себе си учения за добротворство, толерантност, позитивизъм, приятелство и други, и така активно да се противодейства и на извършването на противообществени прояви през летния период – заяви Светла Николова-Стойнова.

Кметът Добрин Добрев поздрави организаторите и участниците в конкурса. Заяви, че фактът, че има толкова много участници в него, говори за това, че тази проява е начинание, което заслужава да се продължава и да се надгражда. След като разгледа изложбата, Кметът Добрин Добрев сподели, че фотографиите са основание да си затвърдим мнението, че нашите деца са изключително талантливи, с изключително артистично мислене, с много интересен поглед и фокус върху света. На младите фотографи Кметът Добрин Добрев пожела да са все така целеустремени, да мечтаят и да пътуват, а импресиите да са все така красиви през техните обективи.

Поздравления и съвети към младите фотографи отправи и един от членовете на журито. Според фотографа Петя Радкова макар лятото да е зад нас, то е оживяло в цветните, смели и емоционални фотографии на младите участници в конкурса. Тя изрази убеждението на журито, в което влизаха още репортерът и оператор в Общинско радио-Разград Петър Петров и Радка Минчева – старши експерт „Връзки с обществеността“ в Община Разград – че „истинската стойност на снимката се ражда от съчетанието на вдъхновение и знание, а личният стил, търпението и усетът към мига превръщат кадъра в изкуство“.

Сред снимките, които впечатлиха и жури, и публика, бяха фотографии с любопитни имена като: „Сговорна дружина лозе обира“, „Най-вкусният сандвич“, „Вулканичен дъх“, „Каньонът Горло“ и други.

Някои от призьорите от други населени места не успяха да дойдат за церемонията и наградите ще им бъдат изпратени, но други – от Стара Загора и Шумен – лично пристигнаха, за да си получат отличията.

Ето имената на призьорите:

КАТЕГОРИЯ ФОТОГРАФИЯ

Първа възрастова група:

1. Преслав Маринов -3в кл., ОУ „Никола Икономов“, гр. Разград Снимка: „Голямото понякога е малко“ 2. Александър Бояджиев -3в кл., ОУ „В.Левски“, гр. Разград Снимка: „Мама да бъда е весела игра“ 3. Любомир Тодоров – 2б кл., 7г., ОУ „Кулата“, гр. Казанлък

Снимка: „На село“

Поощрение – Иван Иванов-1б клас , ОУ „Васил Левски“, гр. Разград

Снимка: „Пернати приятели“

Поощрение– Калиан Николаев-10 г., 4а кл., ОУ „Никола Икономов“,

гр. Разград Снимка: „Забавна игра с топка“

Втора възрастова група:

1.Яна Грудева, 14 г., Хуманитарна гимназия „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Пловдив Снимка: „Безгрижие“ 2. Богомил Стефанов- 5б клас ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ гр. Разград Снимка: „Каньон Горло“ 3. Сияна Минчева – 14 г., ППМГ „Акад. Никола Обрешков“, гр. Разград Снимка: „Най-вкусният сандвич“ Поощрение– Вероника Бобчева-12г., ОУ „Любен Каравелов“ гр. Ямбол Снимка: „Поглед към Бъбрека“Поощрение– Еда Селим – 14 г., ППМГ„Акад. Никола Обрешков“,гр.Разград Снимка: „Дом в безкрая (Швейцария)Поощрение– Кристиян Петров -5а кл., ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ гр. Разград Снимка: „Моето хоби“ Трета възрастова група: 1. Румен Монев- 11 кл., ППМГ „Акад. Н. Обрешков“, гр. Разград Снимка: „Вулканичен дъх“ 2. Деница Иванова- НУПИД „Акад. Д. Узунов“ гр.Казанлък Снимка: „Връзка между небето и земята“ 3. София Станчева- 12 кл., ППМГ „Акад. Н. Обрешков“, гр. Разград Снимка: „Синьо и бяло“ Поощрение – Анелия Колева- 15 г., 10б клас, ПГИ „Робер Шуман“, гр. Разград Снимка: „Рибарско пристанище – Бяла ” Поощрение – Ралица Карагьозова – 12а кл. НУПИД „Акад. Д. Узунов“ гр.Казанлък Снимка: „Рожден ден“

КАТЕГОРИЯ ФОТОРАЗКАЗ

Първа възрастова група

1. Дарин Стефанов – 10 г., 5кл., III ОУ „Д. Благоев“ гр. Шумен 2. Семих Сечкинов Сюлейманов – 3б кл., ОУ „Васил Левски“, гр. Разград 3. Семай Мехмедова Недретова – 3 кл ОУ Васил Левски – гр. Разград

Втора възрастова група

1. Николета Димитрова – 13 г., Школа по фотография“ към ЦПЛР – гр. Ст. Загора 2. Калина Илиева-7 а кл., ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ гр. Разград 3. Билге Мехмед – 7 клас, 13г. ОУ „Христо Ботев“ с. Лудогорци Поощрение: Борис Нешев – 7в клас, ОУ „Васил Левски“, гр. Разград Поощрение: Елчин Юдаим – 7 клас, ОУ „Васил Априлов“ град Исперих

Трета възрастова група:

1. Любов Ангелова-10 кл., ЧЕГ „Проф. д-р. Васил Златарски“, гр. София 2. Данислав Цвятков – 17 г., ППМГ „Акад. Н.Обрешков“, гр. Разград 3. Симеон Йорданов – 15 години, гр. ШуменПоощрение: Мейра Гюнер Хашим – 10 кл., ЦПЛР – ЦУНТ- Разград, клуб „Репортери“

