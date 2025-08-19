Кметът Добрин Добрев подписа споразумения с МРРБ за изготвяне на проекти за реконструкция на водопроводи в Гецово, Осенец, Мортагоново и Стражец

Кметът Добрин Добрев подписа споразумения с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за финансиране на още 4 проекта от Инвестиционната програма за общински проекти. Те са насочени към подобряване на инфраструктурата в населените места на община Разград. И четирите споразумения са за изготвяне на инвестиционни проекти за реконструкция на улични водопроводи и сградни водопроводни отклонения, общата им стойност е 756 000 лв. Финансирането на изготвянето на проекта за Гецово е 234 000 лв., за Осенец – 228 000 лв., за Мортагоново – 198 000 лв., за Стражец – 96 000 лв.

С това проектите на Община Разград, получили финансова подкрепа от Инвестиционната програма на правителството, стават 10, а общата им стойност е над 40 милиона лева.

