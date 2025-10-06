Кметът Добрин Добрев и заместник-кметът Елка Неделчева посетиха детските градини в Топчии, Раковски и Стражец, в които бе обновена материално-техническата база 

Кметът на Община Разград Добрин Добрев и заместник-кметът Елка Неделчева посетиха три детски градини, в които бе обновена материално-техническата база.

Малчуганите в ДГ“Гълъбче“ в село Топчии представиха пред кмета и заместник-кмета част от песните и стиховете, с които участват в общоселските тържества. В тяхната детска градина вече има нови легла, пътеки, щори, персоналът разполага с нова микровълнова печка, пасатор и съдомиялна. Ремонт е извършен и на покрива на сградата.

В ДГ“Пролет“ в Раковски е обособена нова спалня, обзаведена с нови легла, дюшеци и чаршафи, мазилката в занималнята е нова, както и ламинатът и щорите в двете помещения, поставени са и нови пътеки и килими. Закупени са нова пералня и хладилник с фризер.

Малките възпитаници на ДГ“Пролет“ в Стражец също спят в нови легла, помещенията са застлани с нови пътеки. Нова е и оградата около двора на градината.

Обновяването на детските градини в трите села е част от ангажимента на ръководството на Община Разград към изграждане на по-благоприятна среда за жителите на по-малките населени места в общината.

С ръководствата на трите детски градини, които изразиха както своята, така и благодарността на родителите на своите възпитаници, бяха обсъдени и следващи стъпки за подобряване на условията за отглеждане на децата в селата.

