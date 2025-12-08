Кметът Добрев връчи наградите на призьорите от фотоконкурса на Младежки център-Разград на тема „Какво означава да си ученик в ерата на изкуствения интелект?“

Кметът на Община Разград Добрин Добрев връчи наградите на призьорите от фотоконкурса на Младежки център-Разград на тема „Какво означава да си ученик в ерата на изкуствения интелект?“.

Регламентът на творческата надпревара изискваше да се създаде снимка с елемент, създаден от изкуствен интелект. Комбинациите от фотографии и AI бяха подредени във фоайето на 11 етаж на Община Разград, а призьорите получиха своите отличия в паузата на друго събитие, организирано от Младежки център-Разград и Община Разград. В дискусионната среща под надслов „Мостът на младите“ участваха представители на ученическите съвети от всички средни училища в Разград.

В приветствието си към участниците в конкурса Кметът Добрин Добрев отбеляза датата, на която се случва церемонията – Деня на студентите. Той изрази увереност, че съвсем скоро учениците, участващи в инициативите на Младежкия център, ще станат студенти и пълноценно ще отбелязват този празник, а в академичните среди ще получат нови знания, умения и поглед към света. Кметът поздрави младите творци за интересните творби, като изтъкна, че го е впечатлило включването на книгата във всички наградени творби. „Пожелавам ви да използвате активно изкуствения интелект, но като помощник, защото той може да помогне много повече на човек, който първоначално е придобил знания и умения“ – каза Кметът Добрин Добрев.

Във фотоконкурса са участвали 21 автори с 24 творби. На първо място в конкурса е класирана снимката на Мелис Вежди, на второ място е Джейда Гьоч, на трето – Дефне Юмер. Те получиха грамоти и предметни награди, грамоти и призове имаше и за останалите участници в конкурса.

