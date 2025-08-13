Кметът Димитров: Полети от Пловдив до Братислава стартират през ноември!

Полети от летище Пловдив до Братислава стартират през ноември, съобщи кметът Костадин Димитров.

Те ще се обслужват от авиокомпания Wizz Air и ще се осъществяват два пъти седмично.

„Откриването на нова директна линия от Пловдив до Братислава е още една стъпка напред в усилията ни да свържем града ни по-активно с Европа и света. Това не само улеснява пътуванията на пловдивчани, но и отваря нови възможности за бизнес, културен обмен и туризъм между България и Словакия. Стартът на поредна нова дестинация от летище Пловдив показва, че усилията ни дават резултат. Развитието на летище Пловдив е сред приоритетите ни, върху които работим от началото на мандата“, заяви Костадин Димитров.

Фондът за развитие на летище Пловдив продължава активната си дейност в посока увеличаване на броя на дестинациите от града на тепетата.

„Летище Пловдив се развива динамично, а Община Пловдив ще работи за това градът ни да бъде още по-стратегическа, устойчива и привлекателна дестинация както за гражданите, така и за нашите международни партньори“, коментира зам.-кметът по култура, археология и туризъм Пламен Панов Пламен. Той допълни, че откриването на новата самолетна линия безспорно ще доведе до ръст на туризма в града и региона.

