Кметът д-р Дарин Димитров участва в честванията за празника на побратимения ни румънски град Търговище

Кметът на Търговище д-р Дарин Димитров е на посещение в побратимения румънски град Търговище. Повод за визитата е празникът на града, който се отбелязва на 8 септември – Рождество на Пресвета Богородица.

По време на тържественото заседание на Общинския съвет днес д-р Димитров отправи поздрав към кмета на румънското Търговище Даниел Кристиан Стан, общинските съветници и жителите.

„Нашите два града са свързани не само от общото си име, но и от дългогодишно партньорство. Високо ценим отношенията, които изградихме през годините. Искрено се надявам това партньорство да продължи да се развива и занапред“, заяви д-р Димитров.

Градоначалниците на двата побратимени града проведоха и официална среща, на която обсъдиха възможностите за разширяване на сътрудничеството в сферата на културата и ученическия обмен. Д-р Димитров благодари на своя румънски колега за вниманието и подкрепата към българската общност в града, както и за доброто партньорство с Асоциация „Заедно“.

Именно с представители на сдружението, което обединява българите в румънския град, се срещна и д-р Димитров в рамките на посещението. По данни на асоциацията броят на потомствените българи в румънското Търговище наброява над 2000 души. Членовете на сдружението развиват активна дейност и пазят връзката със своите родови корени, традиции и култура. В града функционира и български фолклорен ансамбъл.

Припомняме, че българският и румънският град Търговище поддържат партньорски отношения от 1975 г.