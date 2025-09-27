събота, септември 27, 2025
Кмета на Община Силистра посети ДГ „Детелина“ в село Йорданово

Pо покана на директора на ДГ „Детелина“ в село Йорданово г-жа Стоянка Драганова, заедно с кмета на селото Ведат Сали, посетихме градината.

Още от двора се чуваха смеха и песните на децата, а вътре ни посрещнаха техните усмивки. Общо 40 деца посещават всекидневно градината, а учителите им споделиха колко са горди с наученото от тях.

Имахме удоволствието да поднесем на децата играчки, закупени по изпълняван от учебното заведение проект.

