Кмета на Община Силистра посети ДГ „Детелина“ в село Йорданово
Pо покана на директора на ДГ „Детелина“ в село Йорданово г-жа Стоянка Драганова, заедно с кмета на селото Ведат Сали, посетихме градината.
Още от двора се чуваха смеха и песните на децата, а вътре ни посрещнаха техните усмивки. Общо 40 деца посещават всекидневно градината, а учителите им споделиха колко са горди с наученото от тях.
Имахме удоволствието да поднесем на децата играчки, закупени по изпълняван от учебното заведение проект.