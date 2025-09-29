Клуб за български народни танци „Чанове“ отбелязва 16 години с благотворителна кауза

На 04 октомври от 12:00 часа на площад „Тройката” (пред магазин „Триа Сити Център”), за шестнадесета поредна година клуб по български народни танци „Чанове” организира своя „Есенен форум” по повод рождения си ден – мероприятие, в което участие ще вземат групи от клуба от цялата страна и ще се проведе по следната програма:

– 11:00 часа – дефиле от „Часовника” (пред хотел „България”) до площад “Тройката” (пред магазин “Триа Сити Център”)

– 12:00 часа – представяне на клуба на площад „Тройката” (пред магазин „Триа Сити Център”)

Събитието няма състезателен характер, а има за цел популяризиране на българския танцов фолклор и дейността на клуба в града.

Клуб по български народни танци „Чанове” е създаден през 2005г. в гр. София от Милена и Костадин Господинови. За двадесет години живот клуба се разраства и в момента е единствен в България представен в шест града – София, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Чирпан и Костенец. Клуб “Чанове” наброява над 1000 души в цялата страна.

В Бургас клуба съществува от 2009 г. под ръководството на Албена и Севдалин Трендафилови и се радва на голям интерес. Началото бе положено октомври 2009г. в ОУ „Любен Каравелов” в ж.к. “Възраждане”, където продължават и до днес. В момента репетиции се водят и на още три места – ДГ „Ханс Кристиян Андерсен”(нов корпус) в ж.к. Лазур; ДГ „Звездица Зорница” в ж.к. Зорница и в сградата на ТПК „Черноморка“ (на кръговото движение на „Трапезица“) в ж.к. Братя Миладинови. Клубът взема активно участие в много от мероприятията на Община Бургас, подпомага различни благотворителни каузи, представя се отлично в много фестивали в цялата страна – Варна, Русе, Малко Търново, Пазарджик, Казанлък, Поморие и други.

На 29.09.2024 /понеделник/ – всеки понеделник и сряда от 19:30 до 20:30 часа в ДГ „Звездица Зорница” в ж.к. „Зорница“ стартираме и новия си проект „БАЛКАНСКИ ТАНЦИ“. За първи път в Бургас ще се изучават народни хора от всички балкански държави.

Нови групи за начинаещи по български народни хора, които стартират през септември и октомври :

на 23.09.2024 /вторник/ – всеки вторник и четвъртък, от 18:30 до 19:30 часа, в ДГ „Ханс Кристиян Андерсен” (нов корпус) в ж.к. „Лазур“;

на 23.09.2024 /вторник/ – всеки вторник и четвъртък, от 19:30 до 20:30 часа, в ОУ „Любен Каравелов” в ж.к. „Възраждане“;

на 29.09.2024 /понеделник/ – всеки понеделник и сряда, от 18:30 до 19:30 часа, в ДГ „Звездица Зорница” в ж.к. „Зорница“.

Повече информация можете да откриете на нашия сайт – www.chanove.com.

И тази година (както вече стана традиция) ще направим нашият форум с благотворителна цел – „Да върнем Веси в залата“ – Нашата дългогодишна танцьорка и приятелка се нуждае от средства за лечение. В деня на мероприятието ще има кутия за набиране на средства, които ще преведем по сметка. Мотото на форума ще бъде „Чанове с добри сърца“.

