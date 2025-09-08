Клуб „Ел Тепе“ – Банско и ски клуб „Банско“ с призови места на Купа „Крайискърец“

В деня на Съединението на България – 6 ти септември, в село Белчин се проведе състезанието за Купа „Крайискърец“ по ски бягане с ролкови ски.

В надпреварата взеха участие състезатели от два бански клуба – СК „Банско“ и клуб „Ел Тепе“ – Банско.

СК „Банско“ бе представен от Даниел Пешков, който се състезава при мъжете. В дисциплината спринт 1600 м (свободен стил) той демонстрира отлична форма и завоюва второ място.

Клуб „Ел Тепе“ – Банско също се представи на високо ниво. Състезателите достигнаха два финала и постигнаха силни класирания:

Спасимира Шошова – 1-во място

4-то място – Християн Неев

5-то място – Георги Котирков

9-то място – Стоян Янчовичин

10-то място – Нет Прат

11-то място – Спайк Прат

12-то място – Мирослав Кушлев

Поздравления за състезателите и треньорите на двата клуба!

