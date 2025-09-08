Клуб „Ел Тепе“ – Банско и ски клуб „Банско“ с призови места на Купа „Крайискърец“
В деня на Съединението на България – 6 ти септември, в село Белчин се проведе състезанието за Купа „Крайискърец“ по ски бягане с ролкови ски.
В надпреварата взеха участие състезатели от два бански клуба – СК „Банско“ и клуб „Ел Тепе“ – Банско.
СК „Банско“ бе представен от Даниел Пешков, който се състезава при мъжете. В дисциплината спринт 1600 м (свободен стил) той демонстрира отлична форма и завоюва второ място.
Клуб „Ел Тепе“ – Банско също се представи на високо ниво. Състезателите достигнаха два финала и постигнаха силни класирания:
Спасимира Шошова – 1-во място
4-то място – Християн Неев
5-то място – Георги Котирков
9-то място – Стоян Янчовичин
10-то място – Нет Прат
11-то място – Спайк Прат
12-то място – Мирослав Кушлев
Поздравления за състезателите и треньорите на двата клуба!