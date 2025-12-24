Климент Кунев: Нека празничните дни ни направят по-близки, по-смели в доброто и по-отговорни към Габрово

Скъпи габровци,

Рождество Христово е време, в което не просто си спомняме едно събитие от миналото, а празнуваме идването на Светлината в света. Исус не дойде далеч от хората, а близо до тях — не в дворец, а в ясли; не със сила, а с любов. Роден сред обикновени хора, Той донесе истина и светлина, които и днес продължават да спасяват.

И днес Бог действа по същия начин — не със сила, а със смирение; не с натиск, а с любов; не отвън, а в сърцата ни. Това ни дава сили да устояваме, да вървим напред и да вярваме, че дори в трудни времена доброто има последната дума.

В навечерието на този светъл празник ви благодаря за търпението, труда и грижата към нашия град и един към друг. Като човек, който живее тук и споделя радостите и тревогите на Габрово, знам колко важни са сигурността, общността и взаимното доверие.

Пожелавам във всеки дом да има здраве и мир, а в сърцата — повече светлина, отколкото тревоги. Нека празничните дни ни направят по-близки, по-смели в доброто и по-отговорни към Габрово.

Пожелавам ви весело посрещане на Новата година — с усмивка, с благодарност за изминалото и с вяра в бъдещето. Нека 2026 година бъде година на разбирателство, разумни решения и истински крачки напред за нашия град — година, в която да пазим габровския дух: мъдър, честен и човечен.

От сърце ви желая светли празници, здраве и много поводи за радост.

Честито Рождество Христово и щастлива Нова 2026 година!

